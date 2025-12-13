Motorista é arremessado contra cerca após picape capotar e morre em Ribas do Rio Pardo

Na manhã deste sabado (13), um homem identificado apenas como Paulo César morreu após capotar uma picape Saveiro e ser arremessado conra uma cerca na BR-262, em Campo Grande.

Segundo o boletim de ocorrência, o acidente aconteceu por volta das 5h40 no sentido Ribas do Rio Pardo. O homem estava com a CNH (Carteira Nacional de Habilitação) vencida.

A Polícia Civil foi acionada por volta das 6h15 e no local o veiculo foi visto capotado com as quatro rodas para cima em uma curva da rodovia. Os policiais olharam para o lado e viram o corpo da vítima em cima de uma cerca de uma propriedade rural .

No local tambem esiveram uma equipe da PRF (Polícia Rodoviária Federal) e Perícia. O morista teria sofrido um desvio de direção ao fazer a curva da pista. A picape foi parar dentro da fazenda apos a capotagem no local. Na pista não foram encontradas marcas de frenagem, o que pode indicar que a capotagem aconteceu já na área da grama.

Não foram encontrados documentos com a vitima mas sim relógio de pulso, duas pulseiras na cor prata e dois celulares.

