Afogamentos em rios deixam dois jovens de Mato Grosso do Sul mortos em Miranda e no interior paulista

Dois jovens de Mato Grosso do Sul morreram vítimas de afogamento em ocorrências registradas nesse domingo (8), em rios de Miranda, no interior do Estado, e de Rosana, no extremo oeste de São Paulo. Os casos mobilizaram equipes de resgate e provocaram comoção entre familiares e moradores das regiões onde ocorreram os acidentes.

Em Miranda, a 208 quilômetros de Campo Grande, um adolescente de 17 anos morreu após se afogar em um rio da cidade. Segundo o Corpo de Bombeiros, a equipe foi acionada pelo irmão da vítima, que informou que o jovem já estava submerso havia cerca de uma hora. As buscas foram iniciadas com o apoio de uma embarcação e, após aproximadamente 30 minutos de varredura, o corpo foi localizado.

De acordo com as informações apuradas, o adolescente passeava com a família e tentou atravessar o lago quando acabou se afogando. Após a retirada do corpo da água, a Polícia Civil esteve no local, realizou os procedimentos periciais e liberou o corpo para a funerária.

Pouco tempo depois, outro afogamento envolvendo um jovem sul-mato-grossense foi registrado no Rio Paraná, na região da Ilha do Jurerê, em Rosana (SP). A vítima foi identificada como Danilo Leite Teles, de 19 anos, morador de Douradina. Ele e outro jovem se afogaram no local e foram retirados da água em estado gravíssimo.

O primeiro resgate foi realizado por um barqueiro que passava pela região e conseguiu retirar as vítimas do rio. Em seguida, o Corpo de Bombeiros Militar de Rosana foi acionado e deu continuidade ao atendimento de emergência, com um dos bombeiros acompanhando uma das vítimas até a unidade hospitalar. Apesar dos esforços, Danilo não resistiu e teve o óbito confirmado. A outra vítima apresentou melhora no quadro clínico.

Relatos preliminares apontam que os jovens chegaram ao local em ao menos três ônibus de excursão. O grupo estaria em um trecho considerado raso do rio, mas, ao avançar alguns metros, acabou entrando em uma área mais profunda do Rio Paraná, o que teria provocado o afogamento.

O corpo de Danilo Leite Teles foi encaminhado ao IML (Instituto Médico Legal) de Presidente Venceslau (SP) para exame necroscópico e, posteriormente, será transladado para Douradina, onde ocorrerá o velório no memorial Pax Primavera, em horário a ser definido.

Em nota oficial, a Prefeitura de Rosana informou que a área do Jurerê Nacional é de domínio da União e não integra a administração direta do município. O Executivo destacou que já protocolou pedido para a liberação da atuação fixa do Corpo de Bombeiros Militar no local, mas que ainda não houve autorização. Mesmo assim, segundo a prefeitura, os bombeiros realizam ações periódicas de monitoramento e orientação dentro das possibilidades legais.

Acesse as redes sociais do Estado Online no Facebook e Instagram

Leia mais