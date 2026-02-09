Aulas retornam e kits e uniformes da Reme serão entregues após o Carnaval, diz secretário

A Reme (Rede Municipal de Ensino) de Campo Grande iniciou o ano letivo de 2026 nesta segunda-feira (9) com 100% das unidades em funcionamento e cerca de 104 mil alunos matriculados. As aulas começaram em 207 escolas e Emeis (Centros de Educação Infantil).

Segundo a Semed (Secretaria Municipal de Educação), todas as unidades passaram por manutenção durante o recesso escolar, com serviços de limpeza, reparos elétricos e hidráulicos, além da organização dos espaços para receber alunos e servidores.

A merenda escolar está garantida desde o primeiro dia de aula em todas as escolas. Segundo a Prefeitura de Campo Grande, são distribuídas cerca de 15 mil toneladas de alimentos por mês. O transporte escolar também foi regularizado, incluindo o atendimento aos estudantes da zona rural, que já retornaram às aulas nas oito escolas do campo.

Sobre os kits escolares e uniformes, o secretário de educação, Lucas Bitencourt, informou que as entregas seguem um cronograma e não ocorrem de forma simultânea em toda a rede. Parte do material já está nas escolas, mas a distribuição direta aos alunos ocorre após a primeira semana de aula, período em que será realizada a avaliação diagnóstica.

“Nunca acontece de forma simultânea. São mais de 200 unidades. A entrega é feita com responsabilidade, com assinatura dos alunos, acompanhamento e considerando também as transferências que ocorrem nesse início de ano”, explicou o secretário de Educação. A previsão é que a distribuição seja concluída até após o Carnaval.

A rede municipal mantém matrículas abertas ao longo de todo o ano letivo e a expectativa é de aumento no número de alunos. Ainda segundo o secretário, a lista de espera foi reduzida de cerca de 13 mil para aproximadamente 2 mil estudantes, resultado de parceria com o Governo do Estado.

No aspecto pedagógico, as escolas passaram por jornada pedagógica antes do início das aulas. Professores e gestores participaram de seminários para alinhamento das diretrizes da rede. O ano letivo de 2026 contará com 200 dias de aula e carga mínima de 800 horas.

Em relação à segurança, as escolas seguem protocolos internos e contam com apoio da Guarda Civil Metropolitana no entorno. Durante o recesso, uma unidade foi furtada, mas os reparos foram concluídos antes do início das aulas.

Sobre a climatização, a Lucas Bitencourt informou que mais de 70% das escolas estão com ar-condicionado instalado e em funcionamento. As demais dependem de adequações na rede elétrica, em parceria com a Energisa.

