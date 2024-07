Morre motociclista que se acidentou na MS-316

Mulher de 36 anos morreu, na tarde desta segunda-feira (15), na Santa Casa de CAmpo Grande, após sofrer um acidente grave de moto na MS-316, em Paraíso das Águas, distante 277 quilômetros da Capital.

De acordo com informações, a vítima participava de um encontro de motos realizado em Costa Rica, nesse domingo (14), acompanhada do marido e de uma amiga, mas casa um em sua motocicleta.

Ao retornar para Camapuã, cidade onde vivia, perdeu o controle da direção da moto de alta cilindrada e invadiu uma rotatória. A mulher foi encontrada caída e inconsciente pelo marido que vinha logo atrás. Ela foi socorrida em estado grave e precisou ser transferida às pressas para Campo Grande.

Porém, devido os graves ferimentos, ela não resistiu e morreu. Moradores de Paraíso das Águas relataram que a rotatória foi construída recentemente e, por conta da má sinalização, diversos acidente já foram registrados no local.

