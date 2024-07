Programa Farmácia Popular é ampliado e novos medicamentos gratuitos são incluídos

Estão incluídos remédios para rinite e colesterol alto, doença de Parkinson e glaucoma

Nesta quarta-feira(10), o Ministério da Saúde(MS) anunciou a ampliação do programa farmácia popular e agora 95% dos medicamentos disponibilizados em farmácias conevniadas passam a ser gratuitos. Medicamentos para rinite, colesterol alto, arkinson e glaucome entram na lista dos que podem ser retirados de graça.

De acordo com a pasta, cerca de 3 milhões devem ser impactadas com a decisão. Ao todo são ofertados 41 medicamentos e utensílios pelo programa, como fraldas e absorventes. Antes da medida anunciada hoje, apenas medicamentos indicados para pessoas com diabetes, hipertensão, asma, osteoporose e anticoncepcionais eram gratuitos.

Entre os não grauitos, 90% do valor de referência dos medicamentos era pago pelo Ministério da Saúde e o consumidor pagava o restante conforme o valor praticado pela farmácia.

A nova medida de inclusão dos medicamentos incluídos foi realizada em comemoração aos 20 anos do programa, criado em 2004 durante o primeiro governo Lula (PT). O progroma foi relançado em junho do ano passado, com a ampliação da cesta de itens gratuitos.

Ao todo, durante 20 anos de programa mais cerca de 70 milhões de pessoas foram atendidas pelo programa, informa o MS.

