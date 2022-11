VÍDEO: tempestade de granizo causa estragos em Minas Gerais

Diversas cidades do sul de Minas Gerais foram atingidas por uma forte tempestade de granizo na tarde desta terça-feira (8). Uma morte foi registrada em decorrência dos temporais, mas já é possível ter dimensão dos estragos causados nos municípios através de vídeos que circulam pelas redes sociais.

A Defesa Civil ainda está apurando quais cidades foram atingidas pela chuva, mas até o momento se sabe que Campos Gerais, Alterosa, Poço Fundo, Muzambinho e Alfenas foram afetadas. Autoridades das cidades já começaram a agir para dar apoio a população atingida. Em Campos Gerais, por exemplo, um abrigo para as famílias que precisaram sair de casa já está sendo organizado.

A maioria dos danos causados pelas chuvas foram a quebra e destelhamento de telhados; danos nas redes elétricas, de telefonia e internet; quedas de árvores e muros; e carros danificados, além das pessoas que ficaram desabrigadas. Até o momento, uma morte foi registrada como derivada da tempestade. Um homem, por volta dos 60 anos, foi atingido por um muro que desabou na cidade de Piraúba. Quando o Corpo de Bombeiros chegou até o local do acidente, a vítima já havia falecido nos escombros.

Em uma thread feita pelo jornal Estado de Minas, diversos vídeos gravados pela população mostram como ficou a situação das cidades durante o granizo. É possível observar o chão repleto de pedaços de gelo.

'BRANQUEOU TUDO'

Em Lagoa da Prata, no Centro-Oeste de Minas, 15 minutos de chuva intensa foram suficientes para que as vias da cidade ficassem "branqueadas", como se estivessem cobertas de neve. Saiba mais:https://t.co/HIIuriw1iL pic.twitter.com/nswbvuY6NS — Estado de Minas (@em_com) November 9, 2022

Em Uberaba, uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA) precisou transferir pacientes que estavam internados e outros que esperavam atendimento, pois parte do forro do teto na área da recepção caiu devido as chuvas.

Em Uberaba, no Triângulo Mineiro, o temporal com granizo causou estragos. Além de alagamentos e queda de árvores, a UPA Parque do Mirante, que ficou destelhada. Saiba mais:https://t.co/2bjUdfd1eT pic.twitter.com/0yx7nV2DeA — Estado de Minas (@em_com) November 9, 2022

Desde terça-feira (8), cerca de 544 municípios de Minas Gerais estavam sob alerta de risco de granizo pelo Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia). O alerta era válido até as 23h59.

