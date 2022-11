Duas pessoas são mortas após confronto com a polícia na Capital

Duas pessoas morreram após confronto com a polícia nas primeiras horas da manhã desta quarta-feira (09), nos bairros Caiobá II e Aero Rancho, em Campo Grande. O confronto aconteceu durante ação da Operação Espartanos I, da Polícia Militar, que tem por objetivo o cumprimento de mandados de prisão.

As vítimas foram um homem e uma mulher. O homem, identificado como André Eduardo Vargas Maia, de 30 anos, era conhecido como “Febem” e morreu no Hospital Regional depois de trocar tiros com o Batalhão de Choque em sua residência, na Rua Cecílio Alves Corrêa, bairro Aero Rancho. André era evadido do sistema semi aberto e tem passagens pela polícia por crime de roubo. Além disso, ele era membro do PCC (Primeiro Comando da Capital), ocupando um lugar de destaque na organização. Durante a troca de tiros, alguns disparos atingiram o muro da casa e um carro que estava estacionado.

A mulher foi identificada como Ana Paula dos Santos Silva, de 40 anos. Conhecida como “Boladona”, ela foi atingida com quatro tiros. De acordo com o delegado da Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) ela estava sozinha em casa quando ocorreu a troca de tiros com os agentes da policia. Na residência foram encontradas uma arma calibre 32 e maconha.

Ana Paula era autora de diversos crimes de roubo na Capital, e as vítimas eram geralmente pessoas idosas, na saída de lotéricas. Durante os roubas, a mulher trajava roupas masculinas para confundir as vítimas, de acordo com os boletins de ocorrência.

Os dois investigados foram mortos após reagirem as prisões. Equipes da perícia criminal estiveram no local para investigar a situação. A ação também realizou o cumprimento de outras duas prisões, e deve seguir nos próximos dias com patrulhamento em áreas estratégicas de Campo Grande.

Com informações do repórter João Gabriel Vilalba.