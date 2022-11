Simone Tebet participa da transição de Governo na pasta de Assistência Social

A senadora Simone Tebet (MDB), foi escolhida pela equipe de transição de Lula (PT), nesta terça-feira (8), para fazer parte da equipe da pasta de Assistência Social.

“Fico feliz em colaborar com a equipe de transição do governo @lulaoficial na área de Desenvolvimento Social. Agradeço o convite do coordenador da transição e vice-presidente eleito @geraldoalckmin_. Vamos colocar as pessoas em primeiro lugar e tratar das prioridades do país: combate à fome, geração de emprego e distribuição de renda. Contem comigo para trabalhar pela reconstrução do Brasil”, escreveu.

Tebet também foi candidata à presidência da República. Ela foi escolhida por 4.915.423 dos eleitores, o equivalente a 4,2% dos votos válidos no primeiro turno das eleições, ficando no terceiro lugar na disputa. Já no segundo turno, optou pelo apoio a Lula contra Bolsonaro e foi bastante relevante ao petista para conquistar os votos das mulheres e de indecisos que se alinhavam mais ao centro, trabalhando de forma atuante e firme.

O nome de Simone é cotado para assumir um ministério no governo Lula.

