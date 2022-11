Quarta-feira será de calor e tempo seco em MS

A quarta-feira (09) será de calor e tempo seco, de acordo com o Cemtec (Centro de Monitoramento do Clima de Mato Grosso do Sul). A previsão indica tempo firme com sol e variação de nebulosidade.

As temperaturas devem ficar entre 15 e 17°C na mínima e até 33°C na máxima, nas regiões sul e leste do estado. No Norte de Mato Grosso do Sul, as mínimas entre 16 e 21°C e máximas de até 38°C.

Em Campo Grande, mínima entre 17 e 18°C e máxima de até 34°C. Além disso, a umidade relativa do ar entre 15-35%, principalmente para a região centro-norte do estado. Em grande parte do estado, os ventos atuam do quadrante leste/sudeste, com rajadas de vento entre 40-60 Km/h.

A previsão do tempo indica mudança climática entre quinta e sexta-feira no Estado. A chuva deve aparecer com intensidade moderada a forte, acompanhada de raios, rajadas de vento e queda de granizo.