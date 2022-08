Após perseguição, homem capota utilitário carregado com drogas e morre

Um homem morreu ao sofrer um acidente na manhã de hoje (10), após capotar um veículo carregado de drogas. No momento do acidente, a Polícia Militar perseguia o homem, que perdeu o controle, saiu da pista e rodou algumas vezes antes de se chocar com algumas árvores.

O caso ocorreu na MS-376, entre o município de Vicentina e o trevo de acesso ao distrito de Culturama, no interior do Estado.

Segundo informações apuradas no local pela reportagem do Jornal MS24h, uma equipe do TOR (Tático Ostensivo Rodoviário) avistou o veículo VW/Saveiro de cor branca em ultrapassagem indevida na BR-376 entre Fátima do Sul e Vicentina. A equipe policial decidiu abordar o carro, que empreendeu fuga.

No utilitário, os policiais encontraram grande quantidade de drogas. Com o impacto do acidente, o motor acabou se soltando do veículo, caindo em uma vala às margens da rodovia.

Diversos tabletes de maconha ficaram espalhados pela pista. O motorista foi socorrido e encaminhado ao Hospital Municipal de Vicentina, onde não resistiu aos ferimentos vindo a óbito.

Equipes do TOR, da Policia Civil de Vicentina e uma equipe da Pericia Cientifica estão no local realizando os levantamentos de praxe. Até o momento a droga ainda não foi removida do local, assim como o veículo.

