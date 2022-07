VÍDEO: Após reprodução, Bioparque Pantanal ganha novos “monstrinhos aquáticos”

Após um mês vivendo no Bioparque Pantanal um casal de axolotes, espécie de salamandras deram origem a novos “monstrinhos aquáticos”. Os animais ganharam um novo lar no Bioparque após serem resgatados de contrabando.

Os novos “monstrinhos”, como são conhecidos, estão de quarentena em um aquário e serão posteriormente transferidos para os tanques de exposição.

Resgate

Em 1° de junho a PRF (Polícia Rodoviária Federal) resgatou dez salamandras transportadas de forma irregular e sem licença ambiental, na cidade de Miranda, a 194 km de Campo Grande.

Os animais da espécie Axolote, foram trazidos da Cidade do México e necessitavam de oxigênio para sobreviver, contudo, os anfíbios eram transportados de forma precária com pouco oxigênio e estavam há mais de doze horas sem troca de oxigênio.

O condutor do veículo não possuía licença para transportar os animais e relatou trabalhar com comércio de animais e que a intenção era revendê-los pelo dobro do preço adquirido. Conforme os policiais, o homem foi detido e encaminhado para o IBAMA de Corumbá.

Curiosidades

Apesar de serem conhecidos como “peixe que anda”, os Axolotes pertencem a uma classe diferente, a dos anfíbios, mesma de sapos e pererecas. Mas diferentes desses animais, os Axolotes não evoluem do estágio larval e medem de 15 a 45 centímetros.

Os Axolotes também são os únicos animais vertebrados capazes de se regenerar por isso são considerados aliados da ciência. Entre suas habilidades está a capacidade de recuperar feridas sem deixar cicatriz, regeneração de extremidades amputadas e a reparação completa da medula espinhal no caso de lesões.

Confira o vídeo:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Bioparque Pantanal (@bioparquepantanaloficial)



