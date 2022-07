VÍDEO: Ciclista encontra dinheiro e devolve em caixa de correio

Um condômino próximo à Avenida Guaicurus, em Campo Grande, foi o local de um gesto de bondade nesta terça (26). Um ciclista encontrou uma fatura com o dinheiro exato para paga-la e ao invés de ficar com o valor, decidiu devolver para a pessoa que perdeu.

Segundo Jenipher, dona da fatura e do dinheiro, o ciclista pode ter encontrado os itens próximo a Rua da Divisão, local onde deixou cair a quantia. Ela ainda relata que chegou a pensar que quem tivesse encontrado o valor, precisasse mais que ela. Após chegar em casa e se ocupar com suas obrigações, a filha de Jenipher foi buscar as contas de energia e água. Quando retornou, trouxe junto a fatura e o dinheiro perdido.

Jenipher então foi ver as gravações das câmeras de segurança, que registram o gesto do desconhecido. Nas imagens, é possível observar o ciclista parando na frente do condomínio, observando se aquele era o endereço correto e então colocando a fatura e o dinheiro na caixa de correios.

Em publicação no grupo “Aonde Não ir em Campo Grande”, no Facebook, Marlúcia Martins, amiga de Jenipher, postou o vídeo das câmeras de segurança parabenizando a atitude do homem. “Esse moço que não sabemos quem é teve essa linda atitude, simplesmente leu os dados e colocou na caixa de Correio dela. Gente que coisa linda de se ver. Pessoas de bom coração ainda andam nessa terra”, escreveu na legenda.

Atualmente a publicação já conta com mais de 1,3 mil curtidas e 151 comentários. Diversos internautas também estão parabenizando a atitude do ciclista. “Eu acredito no povo brasileiro…E no campo-grandense ainda mais”, escreveu um rapaz nos comentários.

