Com enxurradas que dificultam o tráfego, área da Avenida Guaicurus deve ter obras de drenagem

Em dias de chuva muitas regiões de Campo Grande sofrem do mesmo problema: enxurradas severas que arrastam sedimentos, pedras, terra e até restos de lixo e galhos de árvores, o que causa dificuldade no tráfego tanto de veículos quanto de pedestres e pode abrir crateras pelo caminho.

Devido a esses problemas de mobilidade a Prefeitura de Campo Grande irá iniciar um projeto de obras de drenagem e pavimentação, num trecho de 1,2 km da Rua Gonçalves, que será prolongada até a Avenida Guaicurus, no Jardim Monte Alegre.

As obras terão tubulação especifica para escoar a água proveniente de enxurradas e que desce de bairros próximos como Jardim Botafogo, Porto Galo e Monte Alegre. Toda a água e sedimentos ficam congestionadas na Avenida Guaicurus, com poças e entulho dificultando a passagem em dias de chuvas mais intensas.

Ainda de acordo com a prefeitura, haverá o recapeamento do trecho já asfaltado da Rua dos Gonçalves, entre as ruas Ana Luíza de Souza e Eva Perón, consideradas as mais movimentadas da região. A via começa na Rua da Divisão, no Bairro Aero Rancho, servindo de ligação com o Bairro Pioneiro. Ao final da obra, o trecho servirá como uma nova alternativa de acesso à Avenida Guaicurus, que nesta região só é feito pela Rua da Divisão.

Segundo o secretário Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos, Rudi Fiorese, estão sendo encaminhadas gestões junto à bancada federal para obtenção de uma emenda no valor de R$ 20 milhões para asfaltar o trecho da Rua dos Gonçalves (entre as ruas Ana Luíza de Souza e da Divisão), além do Porto Galo e Monte Alegre.