Vídeo: Após ser atropelada, vaca é cortada em pedaços por moradores no meio da rodovia

Após uma vaca ser atropelada por um motociclista na noite de ontem (27), em uma rodovia na cidade de Eldorado, 440 quilômetros de Campo Grande, moradores do município saquearam a carga e cortaram o animal em diversos pedaços. Tudo aconteceu enquanto o motociclista era atendido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

Nas imagens que o Portal O Estado teve acesso, mostra moradores com machados e facões despedaçando o animal em diversas partes. Você também observa as pessoas disputando cada pedaço do animal enquanto a vaca era dividida ao meio. O acidente aconteceu por volta das 19h.

Veja o vídeo abaixo

Segundo informações de leitores do jornal, o motociclista foi encaminhado até um hospital de Dourados em estado grave. Até o momento não tem mais informações sobre seu estado de saúde.

