Praticidade: Macarrão pizza de micro-ondas é receita simples para aproveitar as sobras

Nem sempre é fácil pensar todo os dias em receitas novas para almoço e jantar, seja individual ou da família. Então confira esta receita que pode ser feita do zero ou com sobras da macarronada do dia anterior. Os recheios podem ser variados e com o que tiver em casa e na geladeira, como calabresa, presunto, frango desfiado ou cogumelos refogados, uma boa opção vegetariana. E mais um item para conquistar: pode ser feita no Micro-ondas!

Ingredientes:

250 gramas de macarrão parafuso

800 ml de água fervente

Sal a gosto

340 gramas de molho de tomate pronto

200 gramas de requeijão cremoso

1 calabresa defumada cortada em cubinhos e frita

250 gramas de queijo mussarela ralada

Queijo parmesão ralado a gosto

1 tomate cortado em rodelas

Orégano a gosto

Modo de Preparo:

Em um refratário, coloque o macarrão, a água fervente, o sal e misture bem. Cubra o refratário com plástico filme, faça alguns furinhos nele e leve ao micro-ondas por 3 minutos.

Retire o plástico filme, adicione o molho de tomate, o requeijão e misture bem. Acerte o sal, acrescente a calabresa e misture. Cubra todo o macarrão com a mussarela ralada e polvilhe o parmesão por cima.

Decore com as rodelas de tomate e orégano. Cubra com o plástico filme, faça furinhos novamente e leve para o micro-ondas por mais 5 minutos. Retire o plástico filme e sirva. Bom apetite.