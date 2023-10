Vetorial Siderurgia é certificada com o selo Carbono Neutro

Reconhecimento da produção ambientalmente correta do ferro gusa verde reforça a posição da empresa no mercado

Maior produtora independente de ferro-gusa comercial do Brasil a base de carvão vegetal, a Vetorial Siderurgia foi certificada por entidade internacional com o selo Carbono Neutro. Isso significa que sua produção não contribui para emissões de CO², um dos grandes promotores do efeito estufa e do aquecimento climático.

A certificação foi concedida às plantas da companhia em Corumbá e Ribas do Rio Pardo pela SGS, líder mundial em certificação, que atua no Brasil há 75 anos e hoje conta com uma rede formada por mais de 2.400 escritórios e laboratórios em mais de 140 países.

Na tarde desta quarta-feira (25), diretores, colaboradores, parceiros comerciais e representantes do governo do Estado reuniram-se no Hotel Deville Prime para o anúncio da certificação.

De acordo com Luiz Nagata, presidente da Vetorial, a certificação é a coroação de mais uma das fases da implementação do conceito ESG no âmbito da companhia, que além da siderurgia atua nos setores de mineração, logística e energético, na cadeia de produção de carvão vegetal.

“O desafio agora é conquistar a certificação nas demais atividades da Vetorial”, disse Luiz Nagata, ao destacar que os conceitos ESG – que formam o tripé ambiental, social e governança – são hoje norteadores das atividades da companhia.

“A certificação, além de atender as novas regras e exigências mercadológicas, é a contribuição da Vetorial à sociedade e também ao Estado de Mato Grosso do Sul, que tem como foco governamental a neutralidade na emissão de carbono até o ano de 2030”, ressaltou Nagata.

Ferro gusa verde

A produção do chamado gusa verde, que distingue e caracteriza o ferro-gusa produzido com carvão vegetal originário de florestas plantadas e renováveis – distinto do gusa produzido com coque de carvão mineral –, é o diferencial da Vetorial que vem chamando a atenção do mercado em diversos países.

“O fato de a produção ser ambientalmente correta já é um ponto positivo para a companhia junto ao mercado consumidor mundial. Agora, com a certificação, a percepção deve aumentar consideravelmente”, aposta Roberto Viana, diretor comercial da Vetorial.

“Temos sido abordados por diversas empresas sediadas no exterior, que nos fazem consultas sobre o produto. E nessas abordagens percebemos que o mercado consumidor está optando em escala cada vez maior por companhias certificadas”, explicou.

Carbono neutro em MS

Por sua vez, Artur Henrique Leite Falcette, secretário executivo de Meio Ambiente da Semadesc (Secretaria de Estado de Meio Ambiente, Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação), aplaudiu a iniciativa da Vetorial de buscar a certificação.

“Essa importante conquista da empresa deve ser exaltado, pois se trata do reconhecimento de que de a produção pode e deve ser desenvolvida de forma ecologicamente consciente, promovendo o equilíbrio entre a atividade comercial e a preservação ambiental”, disse Artur Falcette.

Para ele, a Vetorial saiu na frente “ao mostrar o que é o inventário e conseguir o reconhecimento de que suas atividades, nos princípios ESG, provocam menor impacto ao meio ambiente, justamente a meta que buscamos alcançar em Mato Grosso do Sul até o ano de 2030”.

A Vetorial

Com experiência acumulada no segmento desde 1969, a Vetorial foca suas atividades no setor minério-siderúrgico, produzindo carvão vegetal, ferro gusa e na extração de minério de ferro. Atua em Mato Grosso do Sul desde 1995, com escritório em Campo Grande e unidades de produção em Ribas do Rio Pardo, Corumbá, Água Clara, Sonora e Dois Irmãos do Buriti.

Com informações de Assessoria.

Leia Mais

Acesse as redes sociais do Estado Online no Facebook e Instagram.