Festival América do Sul: Abertas as inscrições para seleção de artistas regionais

Interessados devem ficar atentos aos requisitos

Estão abertas as convocações de artistas para apresentação no Festival América do Sul 2023. As inscrições vão até o dia 30 de outubro. Também estão abertas inscrições para o projeto de ocupação temporária do espaço de exposições na galeria de artes visuais.

Neste ano o Festival América do Sul acontece do dia 09 a 12 de novembro. As apresentações seguirão planejamento da Fundação de Cultura de Mato Grosso do Sul quanto à produção, horários, locais e questões técnicas. O pagamento será realizado em até 30 dias após a prestação de serviço, mediante convocação pela OSCIP para assinatura de contrato e apresentação da Nota Fiscal.

Inscrições e Vagas

Para saber sobre as regras, prazos e cachê no edital do evento.

As vagas estão distribuidas nas seguintes categorias: música (7 Vagas), dança (3 vagas), teatro (3 vagas), circo (3 vagas) audiovisual (8 vagas), hip hop com as categorias performance de rua(4 vagas) e live painting (4 vagas), moda (10 vagas) e artes visuais – vivência artística (10 vagas).

Também haverá a tradição das Galerias e os artistas poderão se inscrever para receber premiação por sua obra e ter seu trabalho exposto ESPAÇO DE EXPOSIÇÕES NA GALERIA DE ARTES VISUAIS DO FESTIVAL AMÉRICA DO SUL – FAS 2023. Serão 10 obras premiadas, de artistas de MS com pelo menos 02 anos de atuação.

Contato para dúvidas e informações

Horário: 8h às 11h30 e das 14h às 17h30 de segunda a sexta-feira:

Música: Vitor Maia (67) 331-9316 [email protected]

Teatro: Circo: Márcio Veiga – (67) 3316-9171 [email protected]

Dança: Chereza Spózito (67) 3316-9202 – [email protected]

Hip Hop e Audiovisual: Lidiane – (67) 3316-9171; [email protected]

Artes Visuais: Marilena Grolli – (67) 3316-9172; [email protected]

Com informações da Fundação de Cultura de MS.

