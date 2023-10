Mutirão de limpeza e manutenção prepara cemitérios de Campo Grande para o Dia de Finados

Com a chegada do Dia de Finados, a administração municipal de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, realiza o maior mutirão já realizado nos cemitérios públicos da capital. A ação tem como objetivo garantir que os visitantes que forem prestar homenagens a seus entes queridos encontrem um ambiente limpo e bem cuidado. O mutirão engloba os cemitérios Santo Amaro, Santo Antonio e São Sebastião, e inclui diversas melhorias, como a instalação de banheiros químicos, limpeza, manutenção nas áreas administrativas, capelas e vias de acesso público.

O diretor de Cemitérios Públicos, Marcelo Fonseca, ressalta que essa é a primeira vez que um mutirão abrange todos os cemitérios, realizando tarefas que vão desde a capina e limpeza até a manutenção das áreas administrativas e das capelas. Além disso, o sistema elétrico, que não recebia manutenção há anos, passou por reparos. Entre as melhorias realizadas, destaca-se a restauração da iluminação da avenida principal do Cemitério Santo Amaro, que estava apagada há dois anos devido a furtos de fios.

Com o aumento esperado no número de visitantes nos cemitérios no Dia de Finados, a administração decidiu instalar banheiros químicos para atender a demanda. Marcelo Fonseca também orienta que pessoas com dificuldade de locomoção, como cadeirantes, planejem suas visitas aos cemitérios com antecedência, pois no dia 2 de novembro não será permitida a entrada de veículos dentro das áreas cemiteriais, e a Avenida Presidente Vargas, em frente ao Cemitério Santo Amaro, estará interditada.

Todas as ações realizadas no mutirão obedecem à determinação da prefeita Adriane Lopes, que prioriza a realização do trabalho com agilidade, qualidade e dedicação, a fim de proporcionar à população as melhores condições nos cemitérios. A prefeita esteve pessoalmente no Cemitério Santo Amaro para verificar os danos causados por uma forte chuva e ventos que derrubaram parte do muro em nove pontos. Para não prejudicar o mutirão, tapumes foram instalados, e os muros estão sendo reconstruídos gradualmente.

Em razão das altas temperaturas, a Prefeitura decidiu antecipar a abertura dos cemitérios no Dia de Finados, que começarão a receber visitantes a partir das 6h, mantendo o fechamento às 17h. Para quem desejar visitar os túmulos antes do Dia de Finados, os cemitérios municipais já estão abertos das 7h às 17h.

Com informações da Prefeitura de Campo Grande

