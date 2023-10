Etapa Intermunicipal da Conferência Nacional de Educação começa dia 30 de outubro

Interessados podem realizar as inscrições para a etapa intermunicipal 1 da Conferência Nacional Extraordinária de Educação – CONAEE 2024. Fazem parte desta primeira etapa, o região de Três Lgoas, Paranaíba e Coxim.

O tema da conferência é o “Plano Nacional de Educação 2024-2034: Política de Estado para garantia da educação como direito humano com justiça social e desenvolvimento socioambiental sustentável”.

O Fórum Estadual de Educação de Mato Grosso do Sul (FEEMS) faz o convite a todos os trabalhadores em educação, familiares e responsáveis, estudantes, movimentos sociais, representantes das entidades, instituições da sociedade civil e política para participarem das etapas Intermunicipais..

Etapa Intermunicipal 1

Para realizar as inscrições para a etapa Intermunicipal, acesse o site. Os links de acesso às reuniões serão enviados posteriormente.

A etapa Intermunicipal 1, ocorrerá via transmissão online (pela plataforma Zoom), nos dias 30 de outubro das 18h às 21h30 e 31 de outubro das 8h às 12h e das 13h às 17h30..

A Conferência Nacional Educação (Conae) deste ano foi convocada em caráter extraordinário pela Presidência da República, por meio do Decreto Presidencial nº 11.697/2023/2023.

O espaço é aberto e objetiva oportunizar o diálogo sobre a Educação Nacional, seus desafios e definições de Políticas Públicas. A etapa estadual ocorrerá presencialmente nos dias 13 de novembro das 18h às 21:30h e 14 de novembro das 8h às 12h e das 13h às 17:30h, o local do evento será divulgado em breve.

