“Verdadeiros heróis anônimos”: CDL vai homenagear 40 empresas e autoridades em evento na Capital

Chegou a vez de dar reconhecimento aqueles que fazem a roda da economia girar, aqueles que geram empregos e se reinventam. Pensando nisso, a CDL-CG (Câmara de Dirigentes Lojistas de Campo Grande) vai promover na próxima terça-feira (7), a primeira edição do “Destaque do Varejo 2023”. O evento será realizado na Câmara Municipal de Campo Grande, às 18h30.

Foram escolhidos 40 homenageados, dentre autoridades e empresas de diversos segmentos espalhadas pela Capital. São estabelecimentos e entidades que se destacam e se diferenciam em vários aspectos.

Alguns dos escolhidos são: Beco Acessórios, Mix Cosméticos, Mercadão Municipal, Manura Churrascaria e Cozinha Árabe, a recém inaugurada Fazenda Churrascada, entre outros. Eles irão receber um troféu como homenagem.

Cada um com sua particularidade, mas com histórias que, com certeza, ajudam no crescimento econômico de Campo Grande. Não se pode esquecer que todos os empresários lutaram como verdadeiros heróis para se manterem de portas abertas durante a pandemia e continuarem gerando renda para as famílias.

O presidente da CDL-CG, Adelaido Vila, destaca que o comércio é o ponto de partida para o desenvolvimento. “O varejo de Campo Grande sempre abriu as portas para o desenvolvimento de Mato Grosso do Sul. É ele quem fecha o ciclo de toda a produção da economia e gera o maior número de empregos na nossa cidade. São mais de 300 mil empregos diretos e indiretos. Este é um momento de homenagear estes homens e mulheres. Verdadeiros heróis anônimos que fazem a roda da economia girar”, destacou.

Está prevista a participação da prefeita de Campo Grande, Adriane Lopes; o governador Eduardo Riedel e do presidente da Câmara Municipal, Carlão Borges, que também serão homenageados.

Lançamento

Na ocasião, a CDL também aproveita para lançar a volta do “Mérito Lojista” em parceria com a Fecomércio, que consiste em homenagear as melhores empresas escolhidas pelo povo. É um tipo de pesquisa feita entre os consumidores para poder eleger os estabelecimentos destaques.

O projeto esteve parado por pelo menos 7 anos e, em 2024 retorna trazendo muita expectativa para o varejo. Acesse também: Sem freios, motorista desvia de veículos e tomba caminhão betoneira em cruzamento

Confira as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.