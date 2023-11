Inscrições abertas para oficina gratuita de Kokedama no Horto Florestal

A técnica japonesa de Kokedama consiste no cultivo de plantas dentro de uma bola de musgo

Quem gosta de plantas e o manejo delas poderá se inscrever na oficina gratuita de kokedama no Horto Florestal. As aulas acontecerão às segundas-feiras, nos dias, 9, 16, 23 e 30 de novembro no Atêlie do Horto.

Inscrição

Para realizar as inscrições, os interessados devem entrar em contato por meio dos telefones: (67) 99883-3040 (Evelyn) ou (67) 99273-9346 (Cida).

Também poderá ser manifestado o interesse em realizar no período matutino, das 8h às 10h ou vespertino, das 14h às 16h. As vagas são limitadas.

Os alunos deverão levar uma muda de planta pequena, um pacote de substrato, humus de minhoca e musgo esfagno pequenos, um rolo de cordão, uma tesoura e duas bacias pequenas. As plantas sugeridas são: jibóia, hera, mini antúrio, orquídeas ou suculentas.

Kokedama

A kokedama é, literalmente, uma bola de musgo, pois koke significa “musgo”, e dama, “bola”. A técnica japonesa secular consiste na utilização de cordões ou fios de nylon para dar sustenção ao arranjo que se prende a uma bola de musgo.

A técnica ganha um novo olhar hoje em dia, tendo em vista, novos conceitos de projetos sustentáveis. O objetivo é tornar o ambiente mais calmo e vivo com ar de leveza. Os arranjos podem ser colocados de forma suspensa no ambiente, deixando um ar elegante, mas também podem ser colocados em uma superfície.

A oficina é oferecida pela Prefeitura, por meio da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo (Sectur)

