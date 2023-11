Sem freios, motorista desvia de veículos e tomba caminhão betoneira em cruzamento

Um motorista de 36 anos levou um susto na manhã de hoje (03), após um caminhão betoneira carregado de concreto em que conduzia tombar no cruzamento da Rua Chaadi Scaff com a Joaquim Murtinho, próximo a região central de Campo Grande.

Conforme apuração da reportagem, o condutor descia a rua Chaadi Scaff, quando percebeu que o caminhão estava sem, freios. Ele conseguiu manobrar o veículo para não atingir nenhum carro que passava pela rua. Ao perceber que estava próximo da Avenida Ricardo Brandão, manobrou a betoneira até tombar em um estacionamento vazio.

Apesar do susto, o condutor teve apenas um corte na mão e escoriações no rosto por conta dos estilhaços do para-brisa. Ele mesmo conseguiu sair do veículo e pedir ajuda. No local, um semáforo foi atingido.

Equipes do Corpo de Bombeiros estiveram noregiçao do acidente para os primeiros socorros.

