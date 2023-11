Governo implementa do 2º ciclo do Plano ABC+ em MS

O Governo do Estado, por meio da Semadesc (Secretaria de Meio Ambiente, Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação) realizou nesta terça-feira (32) reunião do Grupo Gestor do Plano Estadual para Adaptação à Mudança do Clima e Baixa Emissão de Carbono na Agropecuária com vistas ao Desenvolvimento Sustentável. O encontro aconteceu no auditório do Imasul (Instituto de Meio Ambiente de Mato Grosso do Sul).

O Grupo está em fase de restruturação e nomeação de novos integrantes, com representantes da administração estadual, do Governo Federal, do setor produtivo e de instituições de ensino e pesquisa, sendo responsável pela implementação do 2º ciclo do Plano ABC+ 2020-2030, em Mato Grosso do Sul.

A reunião foi conduzida pelo secretário Executivo de Desenvolvimento Econômico Sustentável, Rogério Beretta e contou com a participação do superintendente da SFA/MS, José Antônio Roldão e do coordenador de Gestão e Inteligência em Sustentabilidade do Mapa, Rodrigo Moreira Dantas.

“Governo de Mato Grosso do Sul já aderiu, criou e reestruturou diversos planos e programas todos voltados para parâmetros de sustentabilidade no agronegócio, na mudança no uso da terra e florestas, na energia, no tratamento de resíduos e processos industriais, como o Prosolo, MS Renovável, PrecoceMS, Leitão Vida, Profloresta e uma série de outras ações, todas elas integradas com o Plano Estadual MS Carbono Neutro. Esse trabalho, agora, precisa ser alinhado com as metas, parâmetros e metodologias do Plano ABC+, que será feito por esse Grupo Gestor”, comentou o secretário Jaime Verruck, da Semadesc.

“No ciclo anterior, nós fixamos as metas de Mato Grosso do Sul, em cima das metas nacionais, para a incorporação e ampliação das tecnologias do Plano ABC+ em nosso Estado. Agora, precisamos nos organizar para poder emitir o relatório exigido pelo Mapa e façamos os apontamentos corretos com relação às estratégias para conseguir chegar nas metas que a gente fixou”, comentou o secretário Executivo, Rogério Beretta.

O Grupo Gestor do Plano ABC+ em Mato Grosso Sul tem como membros a Semadesc, o Imasul; Agraer; Iagro; SFA/MS; Embrapa Agropecuária Oeste; Embrapa Gado de Corte; Embrapa Pantanal; UEMS; Famasul; Instituição dos trabalhadores rurais que faça parte do Conselho Estadual de Desenvolvimento Rural Sustentável (CEDRS); OCB/MS; Fundação Chapadão; Fundação MS; Reflore; Fiems e AASTEC-MS (Associação das Empresas de Assistência Técnica Rural de Mato Grosso do Sul).

Leia mais : Acesse as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram

Acesse as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.