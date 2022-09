Vem alguma coisa aí: Vidente prevê possível desastre em Campo Grande

Pra você que é supersticioso e acredita em previsões, presta atenção nessa notícia. Uma vidente chamada Chaline Grazik, que se denomina como ‘Vidente Oficial das Estrelas”, compartilhou uma previsão bem alarmante.

No seu Instagram, a vidente publicou um vídeo no sábado, 03 de setembro, onde afirma que Campo Grande irá sofrer um soterramento. “Eu não sou boa em geografia, né gente? Mas me vem as palavras e eu vou pesquisar. Então, Campo Grande, tá? Eu vejo assim, uma imagem de gente sendo soterrada, socorro, a polícia, muita movimentação, isso virando notícia. Eu vejo como se fosse algo soterrado, as pessoas ali da saúde, os bombeiros, tentando resgatar e eu vejo muitos, muitos desencarnes, desencarnes coletivos”, disse no vídeo.

Porém, Grazik não especificou qual Campo Grande iria sofrer esse desastre, já que existem diversos outros municípios com o mesmo nome da nossa Capital, localizadas no Rio Grande do Norte e Alagoas, por exemplo. Também tem diversos bairros e distritos com o mesmo nome, então a previsão não se torna tão certeira para uma localidade em específico.

Ela também não revelou o motivo que causaria o soterramento ou outros detalhes do acontecimento. Mas mesmo sem a confirmação da vidente, diversos comentários da publicação mostram que as pessoas já relacionaram o local como sendo aqui em Mato Grosso do Sul.

Na sua conta oficial, é possível observar diversos vídeos direcionados para outras cidades do país, além de previsões feitas para famosos e que afetariam todo o Brasil. Ela também chega a compartilhar alguns prints de notícias para confirmar que a previsão se realizou.

