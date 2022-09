Atlético-Mg vence e retoma caminho das vitórias no Brasileirão

O Atlético-MG venceu o Atlético-GO por 2 a 0, na noite deste domingo (4), no estádio Antônio Accioly, pela 25ª rodada da competição. O clube retoma o caminho das vitórias após período de instabilidade.

Com este resultado o Galo conseguiu voltar a vencer no Brasileiro, após uma derrota em um empate, e alcançou os 39 pontos, na 7ª posição. Já o Dragão viu a sua situação ficar ainda mais complicada, permanecendo na vice-lanterna com apenas 22 pontos.

Aos poucos, o Galo dá sinais de melhora, mas o nível de exibição ainda está longe do que a torcida espera. Tanto que o primeiro tempo diante do Atlético-GO foi bastante arrastando, com o xará de Goiás finalizando o mesmo número de vezes. A diferença foi a qualidade de Keno, que abriu o placar nos acréscimos da etapa final e mudou o rumo da partida.

O triunfo do Galo foi confirmado aos 12 minutos do segundo tempo, quando Eduardo Sasha cruzou da direita para Hulk conferir de primeira.

A rodada foi boa para o Atlético-MG. Os seis primeiros colocados não venceram, o que contribuiu para um pequeno avanço na tabela. Entretanto, o time ainda está relativamente longe de seu principal objetivo.

Já o Atletico-GO vive um péssimo momento no campeonato. Vice lanterna, o clube busca uma saída histórica da zona de rebaixamento, entretanto os últimos resultados não mostram uma perspectiva. O time venceu apenas um jogo dos últimos cinco.

