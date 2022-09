Horóscopo do dia: Previsão de hoje para o seu signo

Áries (de 21/3 a 20/4)

Segundou e você tem tudo pra brilhar – o que choca um total de zero pessoas, não é? No trabalho, sua atenção aos detalhes, praticidade e bom gosto devem ser um diferencial. Áreas ligadas à moda, beleza, nutrição ou enfermagem em destaque. Os astros tacam fogo no parquinho e há risco de se desentender com as pessoas à tarde. Pra não perder sua boa reputação, segure a emoção na hora de se expressar e seja mais paciente com opiniões diferentes. No amor, pode ter mais sorte e mudar seu status. Se está na pista, sua popularidade tem tudo pra bombar e render contatinhos. Há chance de pintar romance com alguém do seu serviço. Na união, a rotina deve passar bem longe.

Touro (de 21/4 a 20/5)

A semana começa com chuva de bênçãos! É que Vênus inicia o rolê no seu paraíso astral e enfatiza o seu lado prático, atento e prestativo, favorecendo seus relacionamentos pessoais e profissionais. Mais confiante e sociável, tem tudo pra arrasar em reuniões. Só não deixe preocupações do serviço afetarem sua saúde, tá? Nos estudos, sobretudo de faculdade, não tenha pressa – como diz o ditado, o apressado come cru. Se está na pista, há chance de atrair alguém parecido com você. No romance, aguarde momentos divertidos e prazerosos. Sua criatividade e espontaneidade estão em alta e devem abrir os horizontes. Sinal de novidades quentíssimas. Pisa menos, Touro!

Gêmeos (de 21/5 a 20/6)

Tudo indica que irá levantar da cama com todo o gás, migos e migas de Gêmeos. Seu lado prático e prestativo tá on e você deve fazer o seu melhor pra deixar o clima bom pra todo mundo. Tende a ajudar alguém agora e colher os frutos logo depois. Atenção ao escolher com quem se relaciona pra não fazer papel de trouxa, pois pode pintar gente folgada. À tarde, maneire nas críticas pra não criar climão com ninguém. Com o mozão, deve desfrutar momentos deliciosos no conforto do lar. Se está na pista, talvez surja um contatinho experiente.

Câncer (de 21/6 a 21/7)

Cancerianos amados, a segundona começa com seu signo mais atento, sensato e objetivo ao se expressar. Tudo indica que terá facilidade em fazer contatos, participar de reuniões profissionais e discutir assuntos, sobretudo financeiros. Pode formar relações vantajosas. Mas se trabalha de casa ou faz home-office, redobre a atenção e foco, já que barulhos ou preocupações domésticas tendem a tirar sua concentração. Sua imaginação e criatividade em alta prometem agitar o romance. Conversa e planos de uma viagem a dois podem decolar. Se está na pista, seu jeito comunicativo, esperto e interessante tem tudo pra fazer sucesso e encher sua agenda de contatinhos.

Leão (de 22/7 a 22/8)

Segundou com Vênus ativando o seu já poderoso talento pra lidar com as finanças. Cuidadoso, organizado e habilidoso, seu signo tem boas chances de atrair mais dinheiro e organizar as finanças. Empreendimento tende a se solidificar, sobretudo se for ligado à arte, moda ou estética. Mas se precisa viajar a trabalho, cautela com perrengues. Evite comer quando bater cansaço ou estresse pra não ganhar quilinhos indesejáveis e prejudicar a saúde. Se busca um love, há chance de pintar um crush leal, ponta firme e generoso. E aí você tende a ir até o fim nessa conquista. Com o mozão, vocês podem alcançar uma situação sólida tanto na relação, quanto no orçamento doméstico.

Virgem (de 23/8 a 22/9)

Estou vendo aqui que você deve ganhar olhares de simpatia e a confiança de muita gente hoje. É que a fada sensata Vênus se muda para o seu signo e derrama altas doses de charme, humildade e atração. Seu jeito mais prestativo e sensato tende a fazer sucesso, virginianos e virginianas. À tarde, a vontade de espairecer a cabeça pode te levar a gastar demais com passatempos e diversões. Controle-se! Se está na pista, talvez deixe muita gente de quatro por você. E se alguém acelerar seu coração, pode tomar a iniciativa e se dar bem. Com o mozão, a ligação promete ficar forte e cheia de sentimento.

Libra (de 23/9 a 22/10)

Libra, meu consagrado, Vênus embarca no seu inferno astral logo no início da semana e traz altas cargas de simplicidade e modéstia. E esse jeito mais reservado tem tudo pra destacar seu charme. Mais prático, tolerante e dedicado, seu signo deve ter sucesso nos negócios, sobretudo em área ligada ao comércio, serviço social ou hospital. Se busca um love, um parente deve dar um empurrãozinho e te apresentar alguém. Com o mozão, clima de paz, sentimento e dedicação.

Escorpião (de 23/10 a 21/11)

Você tem tudo pra começar a semana na maior lacração, bebê! Além de mais sociável, seu signo tende a ficar mais atencioso, prestativo e moderado. E aí colegas, chefes, amigos e familiares tendem a te ver com bons olhos. Tudo indica que poderá contar com eles, escorpiana e escorpiano. Só cautela com distrações ou confusões no ambiente de trabalho pra não se prejudicar, beleza? Melhor fugir de conversa fiada, radio peão e fofocas. Pra evitar perrengues na saúde, cuide-se mais! Se está na pista, há chance de conhecer alguém interessante numa saidinha com a turma ou atividade em grupo. Já se amarrou? Você e o mozão podem realizar um sonho em comum.

Sagitário (de 22/11 a 21/12)

Segundou com seu signo causando, mas no bom sentido! Com um jeito mais diplomático, atento e prático, tudo indica que irá passar uma ótima imagem para as pessoas. Além de falar bem e fazer bons contatos com clientes, público e colegas, pode desenvolver ligações com gente poderosa da profissão. Os astros só pedem pra controlar os gastos com diversão, compras e saidinhas, afinal os boletos não perdoam e chegam antes do que a gente gostaria. Se já encontrou se amarrou, você e o love tendem a trabalhar juntos para construir um futuro melhor. Se está na pista, atração por um colega de profissão pode ficar forte e ser correspondida – há sinal de romance.

Capricórnio (de 22/12 a 20/1)

Meu amigo/minha amiga de Capricórnio, tô vendo aqui que você deve começar o dia com o espírito elevado. Com integridade e honestidade, tudo indica que irá procurar fazer o seu melhor e tende a ajudar as pessoas, inclusive quem está longe. Nos estudos, sobretudo de faculdade, novos aprendizados e experiências devem abrir seus horizontes. Os astros avisam que sua maneira de se comunicar tende a influenciar sua reputação na profissão. Não se deixe levar pela emoção pra não se queimar. Se está em busca de um amorzinho, há sinal de aventuras românticas. Com o mozão, a ligação e a sintonia entre vocês têm tudo pra crescer. Romance a distância está favorecido.

Aquário (de 21/1 a 19/2)

Vênus desembarca na sua Casa das Transformações e ativa o seu instinto para os negócios, capacidade de avaliação e lado prático. O resultado? Você tem tudo pra aproveitar ótimas oportunidade de ganhar dinheiro. Há chance de pintar uma herança ou grana inesperada, aquarianes. Nos estudos, seus pensamentos podem ficar instáveis. Procure ter calma e atenção pra não se confundir, sobretudo em prova ou apresentação. Na relação, os sentimentos tendem a se intensificar. Se estiver na pista, seu poder de atração deve ficar tinindo. Aposte na sua intuição na hora de dar match.

Peixes (de 20/2 a 20/3)

Um clima de harmonia deve dominar e você tende a fazer contatos com facilidade. Há chance de fechar parcerias importantes e vantajosas. Com mais praticidade e atenção aos detalhes, pode conseguir reavaliar suas relações e encontrar formas de deixar tudo melhor. Mas os astros mandam um alerta real, oficial: não gaste demais indo atrás de um sonho pra não se endividar. Cautela! O romance ganha importância e sua criatividade pode ser uma poderosa ferramenta pra agitar o clima a dois. Se está só, o desejo de ter um cobertor de orelha talvez fale alto. O carinho por alguém do seu círculo de amizade tem tudo pra virar amor, e esse lance promete muita coisa boa.

Confia as previsões para o seu signo dos outros dias.

Acesse também as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.