Casal é preso com mais de R$ 5 milhões em pasta base de cocaína

Um homem e uma mulher, ambos de 20 anos, foram presos pelo DOF (Departamento de Operações de Fronteira), por tráfico de drogas. O casal estava com um valor de R$ 5 milhões em pasta base de cocaína.

De acordo com o DOF o casal seguia em um GM Classic de cor preta para Terenos. Durante abordagem, o casal não soube informar o motivo da viagem e, durante as buscas no veículo, os policiais localizaram 100 volumes prensados de pasta base cocaína.

Questionados sobre o destino da droga, os dois disseram que foram contratados para pegar em Corumbá e entregar na cidade de Terenos.

O casal, o veículo e o entorpecente foram encaminhados e entregues na Delegacia da Polícia Civil de Corumbá. O prejuízo ao crime é estimado em R$ 5.179.000,00.

