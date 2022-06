Vazamento de gás mobiliza equipe do Corpo de Bombeiros no centro da Capital

Um vazamento de gás, que ocorreu em frente ao Mercado do Produtor, na Avenida Calógeras, causou evacuação da população que estava nas redondezas na tarde de hoje (7), no centro de Campo Grande.

Segundo o Capitão do Corpo de Bombeiros, Rodrigo Ferreira Campos, o vazamento ocorreu após um maquinário de obras de pavimentação do Reviva CG, acertar a tubulação de alimentação dos comércios, o que causou o rompimento de um tubo de distribuição e o vazamento de gás.

“A chance de incêndio com esse grau de vazamento é pequena, entretanto, a recomendação do protocolo é de evacuação em um raio de até 40 metros do local, já que, como esse nível de toxicidade é prejudicial, pode causar mal-estar nos moradores das redondezas”, disse o Capitão do Corpo de Bombeiros.



Ainda conforme o Capitão, não se tem previsão de restabelecimento e liberação do local.

Nota de Esclarecimento

A MSGÁS informa que está tomando todas as medidas cabíveis em caráter emergencial para a resolução do problema ocorrido na Avenida Calógeras, Vila Glória. Os técnicos da empresa já estancaram o vazamento e não há risco para a população que reside ou trabalha no entorno do local onde aconteceu o incidente. Neste momento, técnicos da empresa estão fazendo uma avaliação criteriosa dos danos para promover os reparos e o retorno das atividades de distribuição do gás.

Em caso de dúvidas para identificar um vazamento de gás e como agir caso algum incidente ocorra, moradores e usuários devem procurar a MSGÁS pelo fone: 08006470300.

