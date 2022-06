Empresária e mentora Natalia Charbel realiza bate papo sobre posicionamento de marca

A empresária e mentora Natalia Charbel, fundadora da agência Charbel PR, realiza na próxima quinta-feira (9), um bate papo sobre seus mais de 15 anos de carreira e seus cases de sucesso com profissionais de todo o Brasil e explicar a importância de se posicionar corretamente no mundo digital.

Entre os assuntos abordados estão as diferenças entre conta pessoal e comercial, as vantagens e desvantagens em ter as duas contas, vida pessoal e vida profissional – Como equilibrar os dois em uma conta. Para participar da reunião, o interessado deve reservar sua vaga pelo número (67) 99291-2343.

Além disso, Natalia pretende citar sobre a conexão que acontece entre pessoas, como focar os assuntos da sua profissão no seu posicionamento digital. Por fim, sobre a concorrência e a importância de se tornar um formador de opinião dentro do seu nicho.

Biografia

Com quase 20 anos de carreira, Natalia Charbel é publicitária e jornalista, além de pós-graduada em semiótica, comunicação e linguagem publicitária. Passou por diversas agências de publicidade e redações, com destaque para as revistas da área de saúde (nacionais e regionais).

Em 2007, decidiu empreender e apresentar ao mercado um novo modelo de administração e comunicação. Hoje, a Charbel PR se tornou referência nacional em comunicação integrada e por onde passa transforma histórias, vidas e carreiras.