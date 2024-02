Vai viajar no Carnaval? Confira dicas de segurança para viajantes durante o feriado

O Carnaval, com seus quatro dias de celebração, é uma das festividades mais aguardadas pelos brasileiros. Considerado o primeiro feriado prolongado do ano, proporciona a oportunidade perfeita para descansar, se divertir e explorar novos destinos. Com um investimento significativo de R$2,3 milhões do Governo do Estado em Campo Grande e Corumbá, a festa promete agradar a todos, desde os que buscam tranquilidade até os foliões mais animados.

Viajar durante o Carnaval é uma opção versátil, permitindo que as pessoas explorem uma variedade de lugares e culturas. Seja na capital, no interior ou em estados vizinhos, a festividade oferece uma gama de possibilidades para todos os gostos.

No entanto, é crucial que aqueles que decidem pegar a estrada durante o feriado estejam atentos à segurança. Com o aumento do fluxo de veículos nas estradas, o risco de acidentes também aumenta. O Capitão da Polícia Militar e assessor de comunicação do BPMRv, Kleber de Souza Oliveira, destaca a responsabilidade dos condutores. “Antes de iniciar a viagem, os motoristas precisam entender que a segurança de todos no veículo depende das suas atitudes e educação no trânsito.”

Para garantir uma viagem segura, os viajantes devem adotar algumas medidas preventivas. Antes de sair de casa, é essencial verificar os equipamentos de segurança e as condições do veículo, como freios, faróis e pneus. O planejamento antecipado do trajeto, incluindo paradas para descanso e alimentação, também é crucial.

Durante o período do Carnaval (9 a 14 de fevereiro), a Polícia Militar Rodoviária intensificará a fiscalização nas estradas com a Operação Carnaval. O Capitão Kleber de Souza Oliveira enfatiza que, além do policiamento, a responsabilidade recai sobre os condutores. Respeitar as leis de trânsito, manter uma postura paciente e responsável na direção, especialmente durante as ultrapassagens, são comportamentos indispensáveis durante a viagem.

Com as chuvas frequentes, o risco de acidentes aumenta, exigindo medidas de segurança adicionais. “Em caso de chuvas, os motoristas devem reduzir a velocidade, aumentar a distância de segurança e, se a visibilidade estiver comprometida, procurar um local seguro para parar e esperar a chuva passar.”

Para informações ou emergências durante a viagem, os viajantes podem entrar em contato com a Polícia Rodoviária Estadual pelo telefone 198. A segurança no trânsito é uma responsabilidade compartilhada, e a colaboração de todos é fundamental para garantir um Carnaval seguro e alegre para todos.

