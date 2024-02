Cordão da Valu, Feira São Chico e Flashback Folião: Bloquinhos e festas de Carnaval para este sábado no Estado

Este sábado (10) promete ser um dia animado e cheio de opções para os foliões de Campo Grande e regiões vizinhas. Confira as diversas atividades carnavalescas programadas para o dia:

Grupo Casa na Folia:

– Horário: Das 16h às 19h

– Local: Grupo Casa – R. Visconde de Taunay, 306 – Amambai

– Atrações: Desfile de fantasias, brincadeiras, baile carnavalesco, comidas e bebidas.

– Ingressos: R$15,00 (meia) e R$30,00 (inteira). Meia entrada para todos na compra antecipada. Informações pelo (67) 99618-2852.

2. Feira de Antiguidades na Praça Ary Coelho:

– Horário: Das 8h às 14h

– Local: Praça Ary Coelho – Rua 14 de Julho – Centro

– Atrações: Expositores de moda, artesanato, itens colecionáveis, decoração, móveis e eletrônicos antigos.

– Entrada: Gratuita

3. Carna no Bosque no Shopping Bosque dos Ipês:

– Horário: A partir das 15h

– Local: Shopping Bosque dos Ipês – Av. Cônsul Assaf Trad, 4796 – Novos Estados

– Atrações: Oficinas, pintura facial, bailinho divertido e desfiles de fantasias pet no domingo e terça-feira.

– Entrada: Gratuita

4. Feira São Chico no Palco da Orla Morena:

– Horário: Às 16h

– Local: Palco da Orla Morena – Av. Noroeste, 2210 – Cabreúva

– Atrações: Expositores de gastronomia, brechós, mobiliário, moda, artesanato, entre outros.

– Entrada: Gratuita

5. Cordão da Valu na Esplanada Ferroviária:

– Horário: Das 15h às 23h

– Local: Esplanada Ferroviária – Av. Calógeras, 3143 – Centro

– Atrações: Banda, charanga, samba, axé e black music.

– Entrada: Gratuita

6. Bloco Copinho de Leite na Rua 14 de Julho:

– Horário: Às 10h

– Local: Rua 14 de Julho, 2530 (entre R. Maracaju e Antônio Maria Coelho) – Centro

– Entrada:Gratuita

7. Ipa Lelê na Eden Beer:

– Horário: Às 16h

– Local: Eden Beer – Av. Mato Grosso, 68 – Centro

– Atrações: Chope gelado, DJs Gustavo Freitas e TGB.

– Entrada: Gratuita

8. Bloco do Copo na Rua 14 de Julho:

– Horário: Às 17h

– Local:Rua 14 de Julho, 2530 (entre R. Maracaju e Antônio Maria Coelho) – Centro

– Entrada: Gratuita

9. Flashback Folião no Círculo Militar:

– Horário: Às 21h

– Local: Círculo Militar de Campo Grande – Avenida Afonso Pena, 107 – Amambai

– Entrada: R$20 antecipado, pelo WhatsApp (67) 99204-2373

10. Carnaval no Quiçá Bar:

– Horário: Às 19h30

– Local: Quiçá Bar – R. Euclides da Cunha, 488 – Jardim dos Estados

– Atrações: Julio Prodigy e Samba do Caramelo.

– Entrada: Gratuita

Corumbá:

11. Embalo dos Blocos na Passarela do Samba:

– Horário: A partir das 20h

– Local Passarela do Samba – R. Frei Mariano com a Av. General Rondon

– Entrada: Gratuita

12. Shows ao Vivo na Praça Generoso Ponce:

– Horário: A partir da 00h

– Local: Praça Generoso Ponce – R. Gen. Rondon, 168 – Centro, Corumbá

– Entrada:Gratuit

