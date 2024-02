Operação Carga Máxima é deflagrada em atrativos de lazer em Bonito

Operação de fiscalização e repressão coordenada pela Semadesc (Secretaria de Meio Ambiente, Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação) envolvendo fiscais, policiais ambientais, técnicos e gestores estaduais e municipais percorre balneários e ranchos de lazer localizados ao longo do Rio Formoso, em Bonito, nesse feriado de Carnaval. O primeiro resultado prático da ação foi o cancelamento da Licença de Operação e consequente fechamento de um balneário que infringiu diversas normas ambientais.

Primeiro reflexo da Operação Carga Máxima, o cancelamento da Licença de Operação do Balneário Bosque das Águas foi publicado na edição dessa sexta-feira (9) do Diário Oficial do Estado. Na Portaria que traz a decisão, o diretor presidente do Imasul se baseia no Auto de Infração AI014609/2024 com aplicação de multa lavrado por fiscais do órgão no dia 18 de janeiro, que foi acompanhado por um laudo de constatação de irregularidades. Também do Termo de Paralisação 00013/2024 e da Notificação 007827/2024 lavrados na mesma data pelos fiscais que estiveram na propriedade. Além desses documentos, a decisão se embasa em Relatório de Fiscalização Ambiental nº 03 feito por policiais ambientais que estiveram no balneário no dia 31 de dezembro do ano passado, quando foi verificada uma série de irregularidades.

O secretário executivo de Meio Ambiente da Semadesc, Artur Falcette, disse que o objetivo da Operação é verificar se os atrativos turísticos estão regulares quanto às condicionantes constantes no licenciamento ambiental, se recebem a quantidade autorizada de visitantes e se contribuem para a conservação do meio ambiente, conforme estabelecido pelo órgão ambiental quando lhes autorizou o funcionamento.

A Operação Carga Máxima inicia-se na manhã desse sábado (10) e envolve fiscais do Imasul (Instituto de Meio Ambiente de Mato Grosso do Sul), PMA (Polícia Militar Ambiental), fiscais da Prefeitura de Bonito, Corpo de Bombeiros e Ministério Público Estadual. O promotor de Meio Ambiente de Bonito, Alexandre Estuqui Junior, vai acompanhar pessoalmente as diligências. O batalhão de choque da Polícia Militar também estará de prontidão, caso seja necessário.

