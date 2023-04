Vai sair? Confira os trechos interditados neste domingo em Campo Grande

Para quem pretende passar pelo centro de Campo Grande neste domingo (30), é bom atentar-se aos pontos interditados pela Agetran (Agência Municipal de Transporte e Trânsito). Ao todo, dois trechos estão interditados para a realização de eventos, confira:

A rua São Geraldo, 243 entre a rua Tonico de Carvalho e rua André Barros no bairro Amambai, ficará interditada das 08h às 17h, para evento de saúde.

A avenida Marinha entre a rua do Porto e rua da Península ficará interditada das 15h às 23h para evento da associação de moradores do Ccophavila II e amoc II.

Na segunda-feira (1°), feriado de Dia do Trabalhador, a rua Dr. Zerbini entre a rua Nero Lerina da Silva e rua Dr. Antônio Alves Arantes serão interditadas das 16h às 23h para evento religioso.

Outro trecho interditado compreende a rua Lydia Bais, entre a rua XV de Novembro e rua Sete de Setembro, o local ficará interditado das 15h30 às 20h para evento religioso.

A partir das 08h, haverá interdições momentâneas na avenida das Bandeiras, rua Jornalista Belizário Lima, rua 14 de Julho e avenida Afonso Pena sentido Parque dos Poderes para passeio ciclístico.

Para evitar transtornos, a Agetran recomenda que os condutores atentem-se aos novos trechos interditados e optem por rotas alternativas.

