Último dia de abril será quente e seco em Mato Grosso do Sul

O último dia do mês de abril será de sol e variação de nebulosidade em todo Mato Grosso do Sul. Dados do Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima), indicam que o clima para hoje (30) será quente e seco devido a atuação de um sistema de alta pressão atmosférica.

Em Campo Grande as temperaturas variam entre mínima de 19°C e máxima de 30°C. Na segunda maior cidade do Estado, Dourados, a mínima será de 18ºC e máxima de 29°C. Ponta Porã terá mínima de 18°C e máxima de 29°C; Iguatemi, mínima de 17°C e máxima de 28°C. Na região do Bolsão, Três Lagoas terá mínima de 18ºC e a máxima pode atingir os 30ºC.

As regiões oeste e norte do Estado devem registrar as maiores temperaturas. No Sudoeste, Porto Murtinho terá mínima de 23ºC; no Pantanal, Corumbá com mínima de 25°C; no Norte, Coxim fica com 22°C. As máximas em todas essas cidades serão de 33ºC.

