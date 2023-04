Capital tenta igualar interior em títulos estaduais na década

Times de Campo Grande venceram 4 das 5 edições, nos últimos 9 anos

Depois de pouco mais de três meses, chega ao fim, neste domingo (30), o Sul-Mato-Grossense 2023. No estádio Laertão, às 15h, o Costa Rica (Crec) recebe o Operário, com a vantagem do empate, para manter a hegemonia do futebol do interior sobre o da capital, nos últimos dez anos.

Desde 2014, das nove edições, foram cinco títulos contra quatro, das equipes campo-grandenses. Se, por um lado, o Crec busca repetir 2021 e erguer o troféu pela segunda vez em sua história, o Galo persegue o bicampeonato seguido, o que não acontece desde 1996/1997.

Caso faça a festa na casa do adversário, o alvinegro da Capital confirmará a boa fase recente, ao ser campeão local pela terceira vez, em seis anos. Maior vencedor estadual, o time já ganhou o torneio 12 vezes.

Dentro de campo, o time treinado por Celso Rodrigues precisa de uma atuação melhor do que a do jogo de ida, semana passada, dia 23, nas Moreninhas. O empate sem gols, em uma partida fraca tecnicamente, manteve a vantagem do adversário – adquirida por ter melhor campanha durante a competição – e irritou até o técnico.

“Jogar dessa maneira, como a gente jogou, não tem jeito. Temos que ter mais precisão, controlar a ansiedade, ter mais tranquilidade”, disse Celso Rodrigues, depois do jogo.

O Costa Rica

No time da casa, a comissão técnica valoriza o fato de jogar por dois resultados, neste domingo (empate ou vitória).

“Acho que a gente tem que jogar com o regulamento, mas, no futebol, se você ficar se defendendo, só, não adianta. Então, nós vamos pra cima, jogar futebol, mostrar garra e determinação. Espero que a gente possa fazer gols e ser bicampeão”, declarou o técnico do Crec Finazzi, ainda em Campo Grande. O treinador afirmou, ainda, que estudaria o “que é melhor para a equipe na final”.

Os finalistas já estão garantidos na primeira fase da Copa do Brasil 2024. O grito de campeão, deste fim de semana, vai valer o direito de participar da Série D e da Copa Verde, ambos no ano que vem.

Operarianas em campo

Na segunda-feira (1º), o Operário faz partida de volta da primeira fase do Brasileiro Feminino A3 (última divisão do torneio). O representante de Mato Grosso do Sul vai a Toledo, no Paraná, decidir a classificação para as oitavas de final, diante da equipe anfitriã, às 14h (de MS), no estádio 14 de Dezembro.

As alvinegras ganharam a partida de ida, terçafeira (25), nas Moreninhas, por 2 a 1, e jogam com a vantagem do empate, para seguir na competição. A classificada deste confronto terá, na próxima fase, provavelmente o Juventude-RS. O time gaúcho pode perder por quatro gols de diferença neste domingo, em Criciúma-SC, que mesmo assim fica com a vaga.

Serviço:

O ingresso para Costa Rica x Operário custa R$ 10.

Por Luciano Shakihama – Jornal O Estado de Mato Grosso do Sul

Confira mais notícias na edição impressa do Jornal O Estado do MS.

Acesse as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.