Exportação de industrializados chega a US$ 476 milhões

A receita com a exportação de produtos industriais, em Mato Grosso do Sul, alcançou, no mês de março, US$ 476 milhões de dólares, indicando crescimento de 14% em relação ao mesmo mês de 2022, quando o valor ficou em US$ 418,2 milhões. O resultado é o melhor para o mês em toda a série histórica da exportação de produtos industriais do Estado. Os dados são do Radar Industrial, da Fiems.

No acumulado de 2023, a receita total alcançou US$ 1,167 bilhão de dólares, proporcionando crescimento de 11%, em relação ao mesmo período de 2022, quando o valor ficou em US$ 1,047 bilhão.

O coordenador da Unidade de Economia, Estudos e Pesquisas da Fiems, Ezequiel Resende, afirma que, quanto à participação relativa, no mês, “a indústria respondeu por 49% de toda a receita de exportação de Mato Grosso do Sul. Já no acumulado do ano, a participação está em 57%”.

Participação

Conforme o economista, os segmentos industriais que apresentaram maior participação nas receitas de exportação foram “celulose e papel”; “complexo frigorífico” e “óleos vegetais e demais produtos de sua extração”, respondendo por 81% das exportações no período, entre os meses de janeiro e março.

Já no grupo “celulose e papel”, a receita de exportações alcançou, em março de 2023, US$ 145,3 milhões. No acumulado de janeiro a março, o valor foi de US$ 384 milhões e os principais produtos exportados foram pastas, químicas de madeira e os principais compradores foram China, Estados Unidos, Holanda, Itália e Argentina.

Em relação ao grupo “complexo frigorífico”, as exportações atingiram, no mês de março, US$ 104,7 milhões, enquanto que no acumulado do ano, o total foi de US$ 348,5 milhões.

