Vacinação contra Poliomielite é prorrogada até 30 de setembro

As Campanha Nacional de Vacinação contra a Poliomielite e a Multivacinação foram prorrogadas até o dia 30 de setembro pelo Ministério da Saúde. Ambas foram iniciadas no dia oito de agosto e devido a baixa adesão nacional e baixa taxa de cobertura, as campanhas ainda não devem ser encerradas. A nível nacional a taxa de cobertura foi de 32% e em Mato Grosso do Sul o índice foi de 39,4%. A meta em todo país é de 95% de cobertura.

O secretário de Estado de Saúde, Flávio Britto, argumenta que os pais ou responsáveis precisam levar as crianças e adolescentes para atualizarem a Caderneta de Vacinação. “Pedimos o empenho de todos para que vacinem as crianças. A vacina da pólio previne contra a paralisia infantil, uma doença que está erradicada no nosso país. Levem seus filhos até uma unidade de saúde no seu município, veja se a caderneta está em dia, vacine-se”.

A coordenadora estadual de Vigilância Epidemiológica da SES (Secretaria de Estado de Saúde), Ana Paula Rezende de Oliveira Goldfinger, explica que assim como a vacina da poliomielite, outros imunizantes tiveram baixa procura por parte da população. “Da pólio nós aplicamos 68.347 doses em crianças menores de cinco anos, atingimos a cobertura de 39,4%, infelizmente, estamos aquém da meta nacional de 95%. Todas essas campanhas se encerrariam no próximo dia 9 de setembro, mas o Ministério da Saúde fez essa prorrogação até o dia 30 de setembro. Então, os pais terão mais uma vez, a oportunidade de vacinar os seus filhos”.

Goldfinger ainda diz que as crianças e adolescentes são as mais vulneráveis em comparação as demais populações. “Nós sabemos que este grupo são os que mais se aglomeram, ficam sempre juntos, principalmente na escola. Então, é o momento dos pais ou responsáveis buscarem a proteção para os seus filhos. A pandemia está aí e nos ensinou que as vacinas são seguras e já demostraram a sua comprovação e eficácia. Nós ainda ressaltamos, para que os pais levem os adolescentes, assim como as crianças, eles precisam tomar vacinas. Por isso, a importância de atualizar a carteira vacinal”.

Quanto a Campanha de Multivacinação, o Estado já destinou 50.469 doses de diversos imunizantes aplicadas em pessoas que procuraram as unidades de saúde ou locais indicados para a vacinação de rotina. Na lista estão: BCG 830 doses; Rotavirus Humano 3.225; Pneumococica 5.248; Meningococica 6.799; Febre Amarela 4.963; Triplica Viral 4.854; Hepatite A 2.144; Hepatite B 932; Varicela 4.630, DTP 4.478; HPV 3.222; dTpa 15; Polio (VIP) menores de 1 ano, 3.910, DTP + HIB + HB (Penta) 4.935.

O Programa Nacional de Imunizações (PNI) oferece 18 vacinas para crianças e adolescentes:

As vacinas para crianças são a BCG; Hepatite B; Poliomielite 1,2,3 (VIP – inativada); Poliomielite 1 e 3 (VOP – atenuada); Rotavírus humano G1P1 (VRH); DTP+Hib+HB (Penta); Pneumocócica 10 valentes; Meningocócica C (conjugada); Febre Amarela (Atenuada); Sarampo, Caxumba, Rubéola (SCR); Sarampo, Caxumba, Rubéola e Varicela (SCRV); Hepatite A (HA); Difteria, Tétano, Pertussis (DTP); Difteria, Tétano (dT); Papilomavírus humano (HPV); Varicela, pneumocócica 23-valente (Pncc 23*) vacina indicada para população indígena a partir dos cinco anos de idade.

Já as vacinas disponibilizadas para adolescentes são Hepatite B (HB recombinante); Difteria, Tétano (dT); Febre amarela (Atenuada); Sarampo, Caxumba e Rubéola (SCR); Papilomavírus humano (HPV); Meningocócica ACWY (conjugada); Pneumocócica 23-valente (Pncc 23) vacina indicada para população indígena.

