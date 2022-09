PIB da Capital deve crescer até 5% em 2022, com crescimento de 7% nas atividades comerciais

De acordo com a edição de agosto do Boletim Econômico de Campo Grande, as estimativas preliminares indicam que o PIB (Produto Interno Bruto) de Campo Grande deve crescer, em termos reais, entre 4% e 5%, a depender das questões nacionais ou internacionais da economia.

O aumento deste índice em relação aos 2,5% anteriormente estimado está relacionado com a melhora nas estimativas nacionais e com os dados positivos do primeiro semestre deste ano.

Nos últimos 12 meses, as atividades comerciais e de serviços de Mato Grosso do Sul apresenta crescimento superior a 7,5%. A atividade econômica de Campo Grande é bastante impactada pelo Estado, já que o PIB de Campo Grande é responsável por quase 40% do montante estadual de comércio e serviços.

Cenário

O número de empresas ativas, ou seja, com fins lucrativos, teve um aumento de mais de 11% entre 2020 e 2022 e superou as 115 mil. Esse crescimento gerou novos postos de trabalho, que acumulam um saldo superior a 28 mil no mesmo período. Nos primeiros sete meses do ano Campo Grande ficou em 10º lugar entre Capitais que mais aumentaram seu estoque de empregados com carteira assinada.

Considerando que o PIB (Produto Interno Bruto) do Brasil registrou crescimento de 4,6% em 2021, em Campo Grande este índice se situou em um nível duas vezes maior considerando os dados disponíveis (o IBGE divulga os dados dos PIBs municipais com intervalo de 2 anos).

Para 2022, tendo em vista a estimativa de crescimento de 2,10% para a economia nacional conforme Boletim Focus do Banco Central, Campo Grande irá se destacar novamente com um crescimento econômico mais robusto demonstrando estar preparada para novos desafios, criando novas oportunidades e se posicionando como a próxima capital brasileira a superar a marca de 1 milhão de habitantes.

Espaço internacional

No dia 30 de agosto, a Prefeitura inaugurou o CGR BUSINESS SPACE – Espaço Internacional de Negócios de Campo Grande, tendo como finalidade consolidar a Capital como porta de entrada para o mercado latino-americano e também hub regional de produtos e serviços, por meio de uma extensa rede de oportunidades de negócios com empresas nacionais e internacionais, potenciais parceiros de comércio, fornecedores e autoridades. A função do CGR Business Space é fornecer apoio para o empresariado local e ser o ponto focal na geração de negócios internacionais.