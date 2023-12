UFMS fica entre as 75 universidades mais sustentáveis do mundo de acordo com Ranking Internacional

Em Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (COP28), em Dubai, o UI GrennMetric World University Ranking anunciou as universidades mais sustentáveis de 2023.

A Universidade Federal de Mato Grosso do Sul se encontra na posição 74ª na posição mundial. Entre as brasileiras, a instituição ocupa a 5ª posição, sendo líder no Estado e na região Centro-Oeste. Ao todo 1.183 universidades de 85 países participaram da avaliação.

Do ano passado para cá,a UFMS subiu 139 posições no ranking munidal. A Instituição ainda ficou na 26ª posição no ranking das 50 melhores universidades com menos de 50 anos.

Com isso, espera-se que mais esinvestimentos e projetos sustentáveis sejam realizados na universidade. Na UFMS há uma grande área verde e de mata, estudantes e comunidade externa caminham nesse cenário todos os dias.

Ranking UI GrennMetric

A avaliação da sustentabilidade nas universidades é feita por indicadores como o tamanho da instituição, a extensão de áreas verdes disponíveis, o consumo de eletricidade em relação às emissões de carbono, programas de gestão de resíduos, consumo de água, políticas de transporte para redução de veículos particulares, e o engajamento em cursos, pesquisas e publicações voltadas à sustentabilidade.

Criado 2010 e promovido pela Universitas Indonesia, o UI GreenMetric é um ranking internacional anual que avalia o desempenho sustentável de universidades mundialmente. Composta por 39 indicadores distribuídos em seis critérios de forma quantitativa.

Leia Mais

Acesse as redes sociais do Estado Online no Facebook e Instagram.