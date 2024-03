UFMS promove encontro acadêmico para discutir os 30 anos do Plano Real

Cerca de 50 alunos participaram do primeiro encontro presencial “MBA Economia e Negócios” promovido pela ESAN (Escola de Administração e Negócios), da UFMS (Universidade Federal de Mato Grosso do Sul). Os 30 anos do Plano Real e as diversas estratégias que as organizações vêm adotando para chegar no consumidor, foram temas centrais do evento.

Participaram estudantes do MBA de Gestão Estratégica de Negócios, Economia e Negócios e Marketing. O economista e professor da UFMS, Odirlei Dal Moro, pontuou que o tema “Os 30 anos do Plano Real” foi escolhido porque a conquista da estabilidade de preços e sua manutenção foi de extrema importância para a economia brasileira.

“Foi uma transformação disruptiva para o país e a partir da estabilidade pudemos direcionar os olhares para outras variáveis macroeconômicas como o crescimento, o emprego e o desenvolvimento. As transformações ocorridas nos últimos 30 anos também foram abordadas na discussão, especialmente aquelas que interferiram e interferem na dinâmica das empresas. Um dos pontos expostos foi que antigamente o concorrente ficava logo ao lado, mas agora o mesmo está do outro lado do pacifico, visto que se trata de uma economia mais globalizada”, analisou o especialista.

Devido a importância do assunto a previsão é que em outubro seja realizada uma semana acadêmica em torno da mesma temática. Abordando assuntos relevantes à realidade das empresas e sempre observando o contexto político e econômico.

As discussões na mesa redonda, não se assentou apenas em expor o que foi o Plano Real e sua implementação, mas também sobre as transformações da economia brasileira de lá para cá. Como principais mudanças foram observadas:

I- A consolidação da estabilidade de preços, sendo a década de 2010 aquela em que tivemos a menor inflação média da história;

II- O crescimento econômico aliado ao desenvolvimento ainda é um desafio visto que não conseguimos resolver tal questão, apesar dos esforços;

III- o equilíbrio externo, que foi o “calcanhar de Aquiles” do Plano Real é a variável em que apresentamos maior conforto atualmente.

“Desmarketize-se: Desconstruindo paradigmas e inovando”

O debate destacou a urgência de repensar estratégias tradicionais de marketing. Explorou a saturação de abordagens convencionais, evidenciando a fadiga do consumidor com o excesso de anúncios a que são submetidos. Casos reais, como a queda da Kodak, ilustraram os riscos de práticas obsoletas.

O papel vital dos profissionais de MBA foi ressaltado na liderança da inovação. Abordou a Desmarketização, destacando a reavaliação da proposta de valor e estratégias inovadoras de empresas como Apple, Amazon, Netflix e Airbnb. Discutiu desafios, como a resistência à mudança e o exemplo da Tesla que identificou a oportunidade de transformar a indústria automotiva.

Ferramentas como Tomada de Decisão Baseada em Dados foram apresentadas, exemplificando com a Netflix. Encerrou, desafiando os participantes a inovarem em suas carreiras.

Por Suzi Jarde

