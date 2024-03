Curso de Fotografia com celular para iniciantes é realizado pelo Museu da Imagem e do Som em mais uma edição

A segunda edição do curso Curso de fotografia do Museu da Imagem e do Som (MIS) acontece mais uma vez e as inscrições começam amanhã(7) a partir das 10h pela internet. A primeira edição nesse ano acontece nos dias 13, 14 e 15 de março, das 14 às 17 horas.

A atividade é dividida em 4 partes Celular Iniciante (março), Celular Intermediário (abril), Edição de Imagem e Iluminação (maio) e Vídeo com Celular (junho), totalizando 40 horas de atividades.

Para se inscrever, basta acessar o link no dia 7 às 10 horas. São 30 vagas para a modalidade presencial e o público alvo são pessoas a partir de 12 anos.

Segundo o MIS, cada parte do curso pode ser considerada uma oficina de fotografia, apresenta um conteúdo específico, mas que se integram na composição da experiência do curso. Os participantes podem optar por realizar as partes de acordo com o interesse sem prejuízo na aprendizagem, ou cursar todas as atividades e ganhar mais com a encadeamento das etapas na performance do aprendizado.

O Curso de Fotografia com Celular para Iniciantes é destinado a introduzir os participantes nas convenções sobre uso de câmeras em dispositivos móveis e apresenta a linguagem fotográfica por meio de atividades teóricas e práticas. A atividade apresenta as configurações básicas de medição e controle de luz para fotografia. E ainda as convenções de enquadramento e composição essenciais. Os usuários de Android devem instalar o app “Open Camera”, os de Iphone devem usar o “Instamatic” e ambos o app editor “Snap Seed”.

Conteúdo: Conceito de fotografia. Fotometria: Conceito de Balanço de Branco; ISO e Valor de Exposição. Enquadramento: Cuidados com Enquadramento; Proporção Áurea; Regra dos Terços; Triângulos Áureos e Ilusão de Perspectiva Linear. Conceito de Foco: Foco infinito; Macro e Ilusão de Perspectiva por Foco diferencial.

O ministrante, Alexandre Sogabe, é coordenador do MIS e possui graduação em Artes Visuais pela UFMS (2006), especialização em Arte, Educação e Tecnologias Contemporâneas

