Estão abertas as inscrições para as oficinas gratuitas realizadas durante a semana do artesão; Confira cada uma delas

A 16ª Semana do Artesão acontece de 19 a 26 de março de 2024 e na programação estão incluídas oficinas de artesanato com inscrições gratuitas no Armazém Cultural/Feira Central. As inscrições estão abertas, e para se inscrever, basta clicar no link da oficina desejada, pela plataforma Sympla.

Confira as Oficinas:

A Oficina de cestaria com Beth ArteSul tem como objetivo o aprendizado de técnicas de trançado para a criação de objetos de decoração. A oficina acontece no dia 20 de março, das 14 às 17 horas e das 18 às 21 horas. Inscrições pelo link: https://www.sympla.com.br/oficina-de-cestaria__2325058

Oficina de Biojóias com Beatriz Barros tem como objetivo a criação de produtos, acessórios de moda femininos, colares, brincos, chaveiros. Acontece nos dias 21 e 22 de março, das 14 às 17 horas. Inscrições pelo link: https://www.sympla.com.br/oficina-de-biojoias__2325070



A Oficina de técnica de modelagem em argila – Bichos do pantanal com Mestre Cleber Brittotem como objetivo produção de peças artesanais de tradição regional. Acontece nos dias 21 e 22 de março, das 18 às 21 horas. Inscrições pelo link: https://www.sympla.com.br/oficina-de-tecnica-de-modelagem-em-argila—bichos-do-pantanal__2325084

A Oficina de Modelagem em Argila com Mestre Rodrigo das Onças: A descoberta de que a arte da modelagem em argila desperta, não apenas seu lado criativo, mas mostra sua capacidade em superar desafios ao criar com as próprias mãos transformando seu olhar artístico. Acontece no dia 23 de março, das 9 às 12 horas. Inscrições pelo link: https://www.sympla.com.br/oficina-de-modelagem-em-argila__2325098

A Oficina de Modelagem em biscuit para crianças com Leslie Gaffuri é um encontro de muitas criações e brincadeiras através da modelagem em biscuit. No dia 23 de março, das 14 às 17 horas, inscrições são pelo link: https://www.sympla.com.br/oficina-de-modelagem-em-biscuit-para-criancas__2325108 e no dia 24, das 14 às 17 horas, as inscrições são pelo link: https://www.sympla.com.br/oficina-de-modelagem-em-biscuit-para-criancas__2325120

A Oficina de montagem de biojóias e acessórios em Lâmina de Madeira com Claudia Castelão tem como objetivo explorar as técnicas básicas envolvidas na criação de biojoias, uma forma de arte que combina elementos naturais e sustentáveis com design inovador. Acontece nos dias 23 e 24 de março, das 18 às 21 horas. Inscrições pelo link: https://www.sympla.com.br/oficina-de-montagem-de-biojoias-e-acessorios-em-lamina-de-madeira__2325124

