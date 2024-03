Dr. Victor Rocha cobra transparência na implantação do Hospital Municipal

Presidente da Comissão de Saúde reclama da falta de mais de 100 medicamentos e sucateamento das ambulâncias do SAMU

O vereador Dr. Victor Rocha (PP) cobrou transparência do poder público municipal sobre o projeto arquitetônico para a implantação do Hospital Municipal durante a Sessão Ordinária de terça-feira (05).

Segundo o presidente da Comissão de Saúde existe um rito a ser seguido quando o serviço é público. “Fomos informados durante a prestação de contas da Sesau que não há projeto. Até uma empresa de consultoria foi contratada para ajudar na elaboração. O ex-secretário da Sesau disse que tinha o projeto. Porém, nem o Conselho Municipal, nem a Câmara tiveram acesso ao projeto. Existe um rito que precisa ser cumprido para a implantação desse hospital, porém não tem sido cumprido. A população tem direito de saber, pois é ela que sobre com a superlotação dos hospitais e unidades de saúde. Além da falta de medicamentos e do sucateamento das ambulâncias do SAMU”.

Ainda de acordo com o parlamentar os dados repassados por ele, da falta de mais de 100 medicamentos e do estado das ambulâncias foram apresentados pela Sesau. “Estou apenas repassando os dados que a Sesau apresentou nessa Casa de Leis na quinta-feira (29). A fonte é a própria Secretaria de Saúde. Estou cobrando soluções para que a população que precisa do Sistema Único de Saúde (SUS) possa ser atendida com dignidade”, finalizou Dr. Victor Rocha.

Confira as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.