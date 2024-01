UFMS oferece 1.2 mil vagas em mestrado e doutorado com inscrições até 15 de janeiro

As inscrições para os programas de mestrado e doutorado na UFMS (Universidade Federal de Mato Grosso do Sul) estão prestes a encerrar, com prazo final até a próxima semana, dia 15 de janeiro. As 1,2 mil vagas oferecidas no programa de pós-graduação estão abertas para candidatos de todo o país, permitindo participação sem custos de deslocamento.

Os interessados devem preencher os dados de inscrição gratuitamente e anexar os documentos especificados no edital.

O processo seletivo inclui a etapa de prova de línguas, onde os inscritos podem optar entre Espanhol e Inglês. As vagas contemplam as modalidades de ampla concorrência, ações afirmativas e o Programa Qualifica, que visa promover a qualificação de servidores da Universidade e seus parceiros.

Os cursos são oferecidos na Cidade Universitária, bem como nos Campi do Pantanal, de Chapadão do Sul, de Três Lagoas e de Aquidauana.

A fase de seleção está agendada para iniciar em 1º de fevereiro e envolve a avaliação do currículo, apresentação de pré-projeto e prova de conhecimentos específicos. As datas das avaliações serão divulgadas pelos programas de pós-graduação em seus respectivos portais, enquanto o resultado final está previsto para ser anunciado até 8 de março.