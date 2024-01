Semana começa com ‘sol de rachar’ e máxima acima de 35°C em MS

A semana começa ‘daquele’ jeito em Mato Grosso do Sul: com sol forte e calorão, com máximas que devem ultrapassar os 35 °C.

Em Campo Grande, o dia começo com céu claro e poucas nuvens, e a máxima deve atingir os 35 °C, sem previsão de chuva para a manhã, porém, a tarde há possibilidade de pancadas de chuva isoladas, clima típico do verão, conforme o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia).

Já em Dourados, a segunda maior cidade do Estado, o dia começou com 25 °C e a máxima deve atingir os 38° C, sem possibilidade de chuva. Em Corumbá, região Pantaneira, o calor chega com força, com máxima de 40°C, bem como em Porto Murtinho; em Ladário a máxima é de 38° C, mas a tendência é aumentar ao longo do dia.

Também faz calor em Aquidauana e Bonito, com máxima de 39° C, Aral Moreira, com máxima de 37° C, Selvíria, com máxima de 36° C, Rio Brilhante, que deve registrar máxima de 38° C e Miranda, com máxima de 39° C.