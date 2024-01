Vídeo: Globo de Ouro 2024: “Oppenheimer” e “Succession” são principais vencedores

As obras cinematográficas “Oppenheimer” e “Succession” foram os grandes vencedores do Globo de Ouro 2024. O evento, realizado na noite de domingo (7), é responsável por premiar as principais produções do cinema, TV e streaming lançadas ao longo do ano passado. O sucesso “Barbie” também foi vencedor em duas categorias.

“Oppenheimer”, que narra a criação da bomba atômica, foi ganhador de cinco prêmios, incluindo melhor filme de drama. A última temporada de “Succession”, por sua vez, venceu quatro categorias, enquanto “Barbie”, que havia liderado as indicações, com nove, levou o prêmio de melhor música e maior realização cinematográfica e em bilheteria.

No streaming e TV, outros destaques ficaram com “Treta”, que venceu o prêmio de melhor série e os de melhor ator e atriz na categoria de minissérie ou filme para TV. “The Bear”, outro queridinho da crítica, foi o grande vencedor de melhor série de comédia ou musical. Já Elizabeth Debicki, de “The Crown”, ganhou como melhor atriz coadjuvante.

Veja a lista completa de vencedores:

Cinema

Melhor filme – Drama

– ‘Anatomia de uma queda’

– ‘Assassinos da lua das flores’

– ‘Maestro’

– ‘Oppenheimer’ (vencedor)

– ‘Vidas passadas’

– ‘Zona de Interesse’

Melhor Filme (Musical ou Comédia)

– Air

– American Fiction

– Barbie

– Os Rejeitados

– Segredos de Um Escândalo

– Pobres Criaturas (vencedor)

Melhor Diretor

– Bradley Cooper, Maestro

– Greta Gerwig, Barbie

– Yorgos Lanthimos, Pobres criaturas

– Christopher Nolan, Oppenheimer (vencedor)

– Martin Scorsese, Assassinos da lua das flores

– Celine Song, Vidas passadas

Melhor Ator (Drama)

– Bradley Cooper, Maestro

– Leonardo Dicaprio, Assassinos da Lua das Flores

– Colman Domingo, Rustin

– Barry Keoghan, Saltburn

– Cillian Murphy, Oppenheimer (vencedor)

– Andrew Scott, Todos Nós Desconhecidos

Melhor Atriz (Drama)

– Annette Bening, Nyad

– Lily Gladstone, Assassinos da Lua das Flores (vencedora)

– Sandra Hüller, Anatomia de uma Queda

– Greta Lee, Vidas Passadas

– Carey Mulligan, Maestro

– Cailee Spaeny, Priscilla

Melhor Ator (Musical ou Comédia)

– Nicolas Cage, Dream Scenario

– Timothée Chalamet, Wonka

– Matt Damon, Air: A História Por Trás do Logo

– Paul Giamatti, Os Rejeitados (vencedor)

– Joaquin Phoenix, Beau Tem Medo

– Jeffrey Wright, American Fiction

Melhor Atriz (Musical ou Comédia)

– Fantasia Barrino, A Cor Púrpura

– Jennifer Lawrence, Que horas eu te pego?

– Natalie Portman, Segredos de um Escândalo

– Alma Pöysti, Folhas de Outono

– Margot Robbie, Barbie

– Emma Stone, Pobres Criaturas (vencedora)

Melhor Atriz Coadjuvante em filme

– Emily Blunt, Oppenheimer

– Danielle Brooks, A Cor Púrpura

– Jodie Foster, Nyad

– Julianne Moore, Segredos de Um Escândalo

– Rosamund Pike, Saltburn

– Da’Vine Joy Randolph, Os Rejeitados (vencedora)

Melhor Ator Coadjuvante em filme

– Willem Dafoe – Pobres criaturas

– Robert De Niro – Assassinos da lua das flores

– Robert Downey Jr. – Oppenheimer (vencedor)

– Ryan Gosling – Barbie

– Charles Melton – Segredos de um escândalo

– Mark Ruffalo – Pobres criaturas

Melhor Roteiro

– Greta Gerwig & Noah Baumbach, Barbie

– Tony McNamara, Pobres criaturas

– Christopher Nolan, Oppenheimer

– Eric Roth & Martin Scorsese, Assassinos da Lua das Flores

– Celine Song, Vidas Passadas

– Justine Triet & Arthur Harari, Anatomia de Uma Queda (vencedora)

Melhor Filme em língua não-inglesa (internacional)

– Anatomia de Uma Queda (vencedor)

– Folhas de Outono

– Eu Capitão

– Vidas Passadas

– A Sociedade da Neve

– Zona de Interesse

Melhor Filme de Animação

– O Menino e a Garça (vencedor)

– Elementar

– Homem-Aranha: Através do Aranhaverso

– Super Mario Bros. O Filme

– Suzume

– Wish: O Poder dos Desejos

Melhor Canção Original

– Addicted to Romance – Bruce Springsteen – She Came to Me

– Dance the Night – Mark Ronson, Andrew Wyatt, Dua Lipa e Caroline Ailin – Barbie

– I’m Just Ken – Mark Ronson e Andrew Wyatt – Barbie

– Peaches – Jack Black, Aaron Horvath, Michael Jelenic, Eric Osmond e John Spiker – Super Mario Bros. O – Filme

– Road to Freedom – Lenny Kravitz – Rustin

– What Was I Made For? – Billie Eilish, Finneas O’Connell – Barbie (vencedora)

Melhor Trilha Sonora Original

– Jerskin Fendrix, Pobres Criaturas

– Ludwig Göransson, Oppenheimer (vencedor)

– Joe Hisaishi, O Menino e a Garça

– Mica Levi, Zona de Interesse

– Daniel Pemberton, Homem-Aranha: Através do Aranhaverso

– Robbie Robertson, Assassinos da Lua de Flores

Maior realização cinematográfica e em bilheteria

– Barbie (vencedora)

– Guardiões da Galáxia Vol. 3

– John Wick: Capítulo 4

– Mission: Impossible – Acerto de Contas Part 1

– Oppenheimer

– Homem-Aranha: Através do Aranhaverso

– Super Mario Bros. O Filme

– Taylor Swift: The Eras Tour

– TV

Melhor Série Dramática

– 1923

– The Crown

– A Diplomata

– The Last of Us

– The Morning Show

– Succession (vencedora)

Melhor Série (Comédia ou Musical)

– Abbott Elementary

– The Bear (vencedora)

– Barry

– Jury Duty

– Only Murders In The Building

– Ted Lasso

Melhor Série Limitada, Antologia ou Filme para TV

– All the Light We Cannot See

– Treta (vencedora)

– Daisy Jones & The Six

– Fargo

– Companheiros de Viagem

– Uma Questão de Química

Melhor Ator Em Série Dramática

– Pedro Pascal, The Last of Us

– Kieran Culkin, Succession (vencedor)

– Jeremy Strong, Succession

– Dominic West, The Crown

– Brian Cox, Succession

– Gary Oldman, Slow Horses

Melhor Atriz em Série Dramática

– Helen Mirren, 1923

– Bella Ramsey, The Last of Us

– Keri Russell, A Diplomata

– Sarah Snook, Succession (vencedor)

– Imelda Staunton, The Crown

– Emma Stone, The Curse

Melhor Ator em Série Musical ou Comédia

– Bill Hader, Barry

– Steve Martin, Only Murders in the Building

– Jason Segel, Shrinking

– Martin Short, Only Murders in the Building

– Jason Sudeikis, Ted Lasso

– Jeremy Allen White, The Bear (vencedor)

Melhor Atriz em Série Musical ou Comédia

– Rachel Brosnahan, The Marvelous Mrs. Maisel

– Quinta Brunson, Abbott Elementary

– Ayo Edebiri, The Bear (vencedora)

– Elle Fanning, The Great

– Selena Gomez, Only murders in the building

– Natasha Lyonne, Poker Face

Melhor Atriz Coadjuvante (Musical, Comédia ou Drama)

– Elizabeth Debicki, The Crown (vencedora)

– Abby Elliott, The Bear

– Christina Ricci, Yellowjackets

– J. Smith-Cameron, Succession

– Meryl Streep, Only Murders in the Building

– Hannah Waddingham, Ted Lasso

Melhor Ator Coadjuvante (Musical, Comédia ou Drama)

– Billy Crudup, The Morning Show

– Matthew Macfadyen, Succession (vencedor)

– James Marsden, Jury Duty

– Ebon Moss-Bachrach, The Bear

– Alan Ruck, Succession

– Alexander Skarsgård, Succession

Melhor Ator (Série Limitada, Antologia ou Filme para TV)

– Matt Bomer, Fellow Travelers

– Sam Claflin, Daisy Jones & The Six

– Jon Hamm, Fargo

– Woody Harrelson, Os Encanadores da Casa Branca

– David Oyelowo, Lawmen: Bass Reeves

– Steven Yeun, Treta (vencedor)

Melhor Atriz (Série Limitada, Antologia ou Filme para TV)

– Riley Keough, Daisy Jones & The Six

– Brie Larson, Uma Questão de Química

– Elizabeth Olsen, Amor e Morte

– Juno Temple, Fargo

– Rachel Weisz, Gêmeas – Mórbida Semelhança

– Ali Wong, Treta (vencedora)

Melhor performance de comédia stand-up na televisão

– Ricky Gervais – Armageddon (vencedor)

– Trevor Noah – Where Was I

– Chris Rock – Selective Outrage

– Amy Schumer – Emergency Contact

– Sarah Silverman – Someone You Love

– Wanda Syker – I’m a Entertainer

Com informações do SBT News.

Confira as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram