Internacional vence Goiás em jogo de seis gols

O Internacional venceu o Goiás neste domingo (9) por 4 a 2, no Beira-Rio. Com o resultado o Colorado permanece na vice liderança e ainda sonha com a difícil tarefa de ser campeão do Campeonato Brasileiro.

Alan Patrick (2x), Mauricio e De Pena marcaram para o clube gaúcho, enquanto Pedro Raul (2x) descontou. O atacante do Goiás chegou a 17 gols marcados no torneio e disputa artilharia com Cano.

O placar faz com que o Inter chegue a 57 pontos e reassuma a segunda posição. A diferença para o líder Palmeiras agora cai para nove unidades. Pelo lado do Esmeraldino, a situação não mudou. A equipe permanece na 13ª colocação, com 38 somados, e perdeu a chance de colar no G8.

Como foi Internacional x Goiás

A partida, em um geral, foi movimentada e ofereceu um bom espetáculo ao público. No primeiro tempo Foram 7 chutes a gol do Inter, contra 6 do Esmeraldino. Aos 12 minutos, De Pena toca para Pedro Henrique, que joga no meio da área. A bola sobra para o meia Maurício que marca para o Colorado.

O clube gaúcho estava administrando o resultado, mas em uma infelicidade de Bustos o empate veio. Dentro da área, ele subiu para tirar de cabeça, no entanto a bola acabou tocando em seu braço e a árbitra marcou pênalti. Pedro Raul foi para a bola e marcou no canto direito.

Após o revés, o Internacional continuou melhor e conseguiu a vantagem novamente. De Pena encontrou Pedro Henrique na área, que tentou mandar de calcanhar. A bola ficou no bate e rebate dentro após não entrar. Alan Patrick chegou para dividir com a zaga e marcou o segundo da equipe.

Entretanto, o time não saiu do segundo tempo com vantagem. Após cobrança de escanteio, Lucas Halter cabeceou no travessão. Na sobra, Pedro Raul pegou de primeira e igualou de novo.

O segundo tempo também foi de alto nível, mas com o Internacional melhor. Aos 57 minutos, Mauricio cruzou da esquerda e encontrou Alan Patrick, que subiu e tocou de cabeça no contrapé de Tadeu. Sem reação, o goleiro somente observou a bola entrar no gol.

Já no final da partida, uma lambança da defesa do Goiás contribuiu para que o placar fosse ampliado. Maguinho cobrou um lateral fraco. De Pena roubou a bola e encontrou o campo aberto, sem goleiro, para fazer o quarto gol. Fim de jogo. 4 a 2 Internacional.

Disputa pelo título

Com mais sete rodadas a disputar, o Internacional somará, no máximo, mais 21 pontos caso tenha 100% de aproveitamento até o final do campeonato, ou seja, chegaria a 78 pontos com essa campanha perfeita. O Palmeiras, por sua vez, já tem 66 pontos e precisaria de apenas 12 para igualar o adversário gaúcho.

