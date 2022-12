UBEA inicia atendimento veterinário gratuito nesta quinta

A partir desta quinta-feira (8) a população campo-grandense contará com atendimento gratuito voltado para gatos e cães. Presente nos munícipios cadastrados no CadÚnico, a UBEA (Unidade do Bem-Estar Animal) de Campo Grande irá disponibilizar atendimentos médico-veterinários iniciais como: exame clínico, microchipagem, vacinação antirrábica, vermifugação, controle antiparasitário e prescrição médico-veterinária.

Os atendimentos serão feito por senhas. No período da manhã, as senhas serão distribuídas a partir das 07h30, apenas para os atendimentos matutinos, já no período da tarde a distribuição inicia às 13h, voltados para os atendimentos vespertinos.

A unidade conta com três consultórios com capacidade para atender até 24 animais, sendo 12 no período da manhã (8h às 10h30) e 12 no período da tarde (13h30 às 16h30). Os atendimentos acontecerão apenas às segundas, terças, quintas e sextas-feiras. Às quartas, a equipe irá realizar visitas in loco de ONGs e protetores independentes.

“Ao oferecermos esses serviços para a população, especificamente aos tutores em situação de vulnerabilidade social cadastrados no CadÚnico e para as ONGS e Protetores Independentes, esse benefício trará uma redução em média de R$ 320 por animal em relação aos atendimentos pagos nas clínicas particulares”, esclarece Ana Luiza Lourenço, subsecretária do Bem-Estar Animal.

Os interessados pelos atendimentos gratuitos da Unidade do Bem-Estar Animal deverão apresentar além do CadÚnico, documentos com foto, comprovante de residência e carteira de vacinação do animal, caso houver, além de preencher o formulário da Subea.

Serviço

Subea/Ubea

Endereço: Rua Rui Barbosa, 3538 – Centro;

Horário de funcionamento: Segunda, terça, quinta e sexta-feira. Administrativo das 7h30 às 11h e das 13h às 17h30. Atendimentos clínicos das 8h às 10h30 e das 13h30 às 16h30;

Para mais informações: 2020-1397.

