Setor sucroenergético de MS já exportou US$ 312 milhões

Mato Grosso do Sul exportou US$ 312 milhões em produtos sucroenergéticos de janeiro a outubro de 2022, de acordo com o Mapa (Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento). O volume foi de aproximadamente 675 milhões de toneladas. O principal destino foram os Países Baixos com 17,9% de participação. Entre os dez maiores produtores de cana-de-açúcar, os municípios de Nova Alvorada do Sul e Rio Brilhante se destacaram nos últimos cinco anos, com produção em cerca de 14% e 12%, respectivamente, de toda produção do estado em 2021.

O Canadá ficou em segundo, com 11,7%. Em terceiro, o país europeu Geórgia com 11,5%.O valor representa 4,69% de todas as exportações do agronegócio do estado. O açúcar bruto respondeu por 72,7% das exportações, totalizando US$ 227 milhões. Na sequência, o álcool etílico com 22,3% e o açúcar refinado em 4,9%.

Segundo o IBGE, o estado é o 4º maior em área plantada com 673 mil hectares e conta com 11 usinas mistas (álcool e açúcar) e 8 usinas destilarias (álcool).Em Mato Grosso do Sul a maior concentração da cana-de-açúcar fica na região centro-sul. Também há áreas nas regiões norte e nordeste. “Nós ocupamos a 4ª posição quando se fala em valor de produção de cana-de-açúcar. Mesmo tendo um baixo custo de produção o estado se destaca também como o 4º maior produtor de cana-de-açúcar. A região Centro-Sul é a maior produtora no Brasil”, explica a consultora técnica do Sistema Famasul, Eliamar Oliveira.