Três Lagoas inicia combate ao Aedes Aegypti com termonebulização

A cidade de Três Lagoas possui uma nova ferramenta para acabar com o mosquito transmissor da dengue, chikungunya e zika. Desde o dia 20 de novembro, estão acontecendo as atividades de combate com o termonebulizador.

O termonebulizador adquirido pode emitir uma névoa fina de inseticida, capaz de atingir locais de difícil acesso e eliminar os mosquitos adultos. A névoa é jogada dentro dos bueiros, que extingue os mosquitos adultos e corta a cadeia do inseto, minimizando a transmissão das doenças.

Esse combate com o equipamento é essencial, já que foram identificados ovos do mosquito nos bueiros. No primeiro dia de atividades, a equipe de Endemias da SMS esteve no Bairro Vila Nova e efetuou a cobertura de 33 quarteirões, contabilizando 107 bueiros alcançados. O serviço seguirá durante toda essa semana.

Leia Mais

Acesse as redes sociais do Estado Online no Facebook e Instagram.